Vaccino anti Covid a Varazze, ecco gli open day di gennaio: il primo venerdì

Varazze. Due date questo mese per le vaccinazioni contro il Covid al Palazzetto dello Sport. Si tratta di venerdì prossimo (14 gennaio) e il 23, per la prima volta di domenica: si sperimenta un giorno in cui le persone sono più libere da impegni.

Senza prenotazione, dalle 9 alle 21, ci si potrà recare al punto vaccinale, l’unico del levante savonese, dopo la città della Torretta, e ricevere la somministrazione di Moderna e Pfizer.

Un grande lavoro quello organizzato dall’Amministrazione Comunale, reso possibile grazie alla fitta collaborazione con i medici di famiglia, la Protezione Civile “A. Fazio”, l’Oratorio Salesiano Don Bosco, il Gruppo Adulti e Giovani Scout, la S.M.S. Castagnabuona, il Gruppo Alpini Varazze insieme ad altre realtà del territorio.