Vaccini, Berrino: “Grave danno al comparto turistico non riconoscere Sputnik”

Liguria. “Il riconoscimento dei vaccini per il green pass è materia degli stati membri dell’Ue, pertanto condivido l’interrogazione parlamentare presentata dal deputato Lucia Albano e sostenuta dal responsabile nazionale del dipartimento turismo Gianluca Caramanna di Fratelli d’Italia affinché il Governo riconosca come valido anche il vaccino Sputnik”, lo afferma Gianni Berrino assessore regionale al turismo di Fratelli d’Italia.

“I turisti russi prima del Covid rappresentavano un’importante fetta di mercato anche per la Liguria (oltre 200 mila presenze registrate nelle nostre strutture ricettive nel 2019) – prosegue – adesso invece l’Italia per loro è off limits perché impossibilitati a prenotare alberghi e ristoranti”.

“Mi auspico che l’interrogazione presentata in Parlamento dal mio partito, che ha a cuore le sorti del turismo e ne difende gli operatori, sia recepita positivamente dal Governo magari anche prendendo spunto da Spagna e Grecia. Pasqua non è lontana e le prenotazioni si fanno fin da adesso”, conclude Berrino.