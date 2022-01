Vaccarezza: “Un caloroso benvenuto al nuovo questore Alessandra Simone”

Savona. “Qualche giorno fa, la nostra Provincia ha salutato la dottoressa Giannina Roatta, che ha ricoperto l’incarico di Questore della Provincia di Savona per tre anni. Ho avuto il piacere di incontrarla in diverse occasioni durante il suo mandato; ho avuto modo di apprezzarne le doti di determinazione e dedizione con cui ha lavorato per garantire al territorio ordine e sicurezza, soprattutto nel delicatissimo periodo dell’emergenza sanitaria, che ha costretto tutti noi ad un radicale cambiamento delle abitudini di vita”. A dirlo è il consigliere regionale di Cambiamo Angelo Vaccarezza.

“Non sono mai mancate, da parte sua, attenzione e sensibilità alle richieste della provincia, ma soprattutto, la sua presenza al fianco dei savonesi: dai momenti critici causati dall’emergenza maltempo, agli eventi dedicati al sociale, vicina alle famiglie dei ragazzi più fragili, a testimonianza del fatto che il concetto di solidarietà e il ‘fare squadra’ passa anche e soprattutto attraverso il confronto diretto con i cittadini”, ha proseguito.

“Giannina Roatta, alla quale faccio i miei auguri più sinceri, porterà la sua esperienza e il suo valore a servizio della Questura della Provincia di Mantova, che potrà contare su una donna seria, preparata, competente. Un caloroso benvenuto va alla dottoressa Alessandra Simone, nuovo Questore di Savona – conclude Vaccarezza -, che incontrerò al più presto, per portarle il saluto della Regione Liguria”.