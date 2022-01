Vaccarezza soddisfatto: “Il 100% dei comuni liguri ha aderito al progetto ‘Milite ignoto, cittadino d’Italia’”

Liguria. “Il cento per cento dei comuni liguri ha aderito al progetto “Milite Ignoto, cittadino d’Italia”: non potevo iniziare la giornata con una notizia migliore di questa”. A dirlo è il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

“La nostra regione – continua -, unica in Italia ha fatto suo il progetto Milite Ignoto, Cittadino d’Italia, promosso dal Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia in collaborazione con Anci e il Consiglio Nazionale Permanente delle Associazioni d’Arma, conferendo in ogni comune del territorio la cittadinanza onoraria, intitolando al Milite ignoto, una Medaglia d’Oro al valor Militare, una via, una piazza o un altro spazio cittadino”.

“Chi mi segue lo sa: da sempre ho a cuore la storia del Milite Ignoto; sono stato promotore di una lettera, nel mese di giugno 2021, trasmessa a tutti i sindaci della Liguria, per sensibilizzare l’intitolazione di uno spazio in ogni comune”, prosegue il consigliere arancione.

“Nel Settembre del 2021, l’Assemblea del Consiglio ha approvato un mio ordine del giorno per intitolargli uno spazio, all’interno della sede regionale. Quel soldato senza nome è diventato figlio, padre, fratello di tutti noi, simbolo di valore, valori e sacrificio. Quel soldato senza nome oggi è tutti i soldati andati avanti, dalla Prima Guerra Mondiale fino ad oggi”.

“Ignoto nel nome, ma nel cuore di ognuno di noi quel nome c’è, insieme al rispetto ed al dolore per tutti quei ragazzi partiti e mai tornati, insieme alla commozione per le migliaia di lettere scritte dai soldati italiani fra il freddo, la fatica, la nostalgia e arrivate troppo tardi, o mai arrivate. Mai vanno dimenticati – conclude Vaccarezza – coloro che hanno indossato la Divisa con sacrificio, abnegazione per servire la nostra Patria, seguendo i nobili ideali di libertà e difesa, a costo delle loro vite”.