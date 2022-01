Cari amici ciao!

Siamo ancora qui a scrivervi e a tenervi compagnia sulla Rubrica del Camallo.

Proseguiamo il nostro progetto affinando e migliorando sempre di più le nostre conoscenze.

Alcuni contatti nuovi ci danno sempre quel quid in più per ampliare la cerchia di amici sui quali poter contare per un nuovo articolo, basato soprattutto sulle loro conoscenze e realtà.

Non ci dimentichiamo però di tutte quelle persone che già hanno contribuito alla stesura di pezzi e ci hanno aiutato alla realizzazione dei vari progetti.

La Liguria è ampia, anche se non sembra, e abbiamo la fortuna di calpestare lo stesso suolo più volte senza essere ripetitivi.

Durante la creazione del nostro numero “Loano not conventional experiences” abbiamo avuto il piacere di collaborare con Pamela Rossignolo, insegnante yoga certificata Csen. Parlando con le persone che la rivista l’hanno acquistata e letta, abbiamo constatato come l’esperienza “San Pietrino e la riconnessione alla natura”, abbia incuriosito i più, tanto da chiederci di organizzare questo tipo di trekkinata, aperta a tutti.

Al momento non abbiamo nulla in programma ma confrontandoci con Pam (potete seguirla su instagram @pampulce) abbiamo improvvisato una camminata Yoga itinerante dandole la possibilità di illustrare a noi poveri qualunquisti la sua disciplina.

Abbiamo raggiunto un accordo… sul cammino, quando avrà modo di sentire dentro se stessa la sua anima fondersi con un determinato luogo, si potrà fermare e praticare un esercizio.

Partiamo con il sole alto e percorriamo un sentiero che già ben conosciamo, quello che dal confine di Loano con Pietra Ligure passa dalla Pineta Trail e ci collega al poggio di San Damiano.

Appena oltrepassati i due cancelli che si incontrano lungo il percorso (chiudeteli miraccomando) Pamela ci mostra una semplice, pare così, posizione verticale che ci descrive:

VIRABHADRASANA

“Questa è la terza e ultima variante della posizione del guerriero, una sequenza di asana che rappresentano tre diversi aspetti del combattimento di Virabhadra con il suo avversario. Dimentichiamoci della figura del combattente in guerra in quanto lo yoga celebra la pace, la luce e amore.

La disciplina ci insenga che in ognuno di noi risiede un guerriero spirituale che giorno dopo giorno affronta le difficoltà che la vita gli pone di fronte, per realizzare il suo Dharma (missione) .

È questo un asana di equilibrio e allungamento in avanti che lavora dal punto di vista delle energie sottili sul terzo e quarto chakra.

5 BENEFICI

Rafforza tutti i muscoli

Migliora la postura

Aumenta la resistenza

Rende più determinati

Calma la mente e dona tranquillità.

Ho provato a farlo anche io proprio nel bel mezzo in cui due persone stavano chiedendo indicazioni e l hanno presa come risposta alla loro domanda. Peccato fosse la direzione opposta…fuggiamo per non essere perseguitati e seguiamo il crocevia del Bric 5 Alberi dove cominciamo a sentire vibrare in noi energia positiva. Essendo mezzogiorno per me quell’energia la si può chiamare fame, mentre Pamela vede nel luogo un potenziale altissimo.

Intanto il sole alto risplende su tutta costa, riscaldandoci davvero il cuore.

Un po’ di riscaldamento (lei eh, io non ho qualifica per fare ciò che sta proponendo) e ne esce fuori una posizione ad arco che richiede un’elasticità non indifferente.

URDHVA DANURASANA

Ci dice Pam: “il buon funzionamento dell’arco (l’oggetto) dipende dalla sua flessibilità, ma non da meno è il ruolo della tensione che viene impressa alla corda. Una tensione giusta, ne troppa ne troppo poca; per riconoscerla bisogna provare e allenarsi.

Un esempio pratico è ciò che rappresentato nella nostra quotidianità…quanta tensione e determinazione mettiamo nella nostra vita? La risposta è il giusto equilibrio delle cose, come detto prima ne troppo ne troppo poco. Quest’asana è un potente inarcamento all’indietro, e come tutte le posizioni di questo gruppo, ci invita ad abbassare ogni resistenza e difesa, obbligandoci a mostrare debolezze e paure. È una posa che stimola forti emozioni, sia tu la sappia eseguire sapientemente sia ci sia un timido primo approccio.

Si percepisce un forte risveglio energetico a livello del quarto e quinto chakra”.

5 BENEFICI:

Allunga profondamente tutto il corpo

Rinforza glutei, cosce, braccia e polsi

Tonifica e rende flessibile la schiena

Stimola la tiroide

Aumenta l’autostima

Possiamo solo ammirare tanta flessibilità, personalmente ci ho provato ma mi è riuscito solo un inarcamento da stiracchiamento a mo di anziano appena alzato dalla poltrona intonando un fantastico Ohhhh Issaa.

Ora che ci penso potevo anche azzardare un Oplà…ma me lo tengo per la prossima.

Scendiamo dal Bric e ci innestiamo sul crocevia che ci può condurre verso Scala Santa o al colletto di Ranzi. Prendiamo quest’ultimo e raggiungiamo velocemente la Borgata di Santa Libera dove troviamo aperta la chiesetta che ci invita a curiosare al suo interno.

Tra un gatto in cerca di coccole ed uno più schivo, proseguiamo per il sentiero del Fieno, recentemente pulito, come possiamo constatare. Oltrepassando alcune vasche irrigue Pamela viene distratta da un bellissimo punto panoramico formato da alcune rocce sporgenti.

Qui si leva lo zaino, si mette comoda e si lascia andare ad un altro esercizio che ci racconta poi cosi:

NATARAJASANA

“Namraja è uno dei tanti nomi attribuiti al Dio Shiva, è una figura molto simbolica nella civiltà induista, poiché rappresenta l’unità e il ritmo dell’intera esistenza, l’eterno movimento tra creazione e distruzione. Questo asana ci insegna a ricostruire e ritrovare noi stessi e le nostre emozioni positive anche nei momenti di maggiore difficoltà. Tutto è dinamico e ciclico, tutto nasce, muore e rinasce.

Scopri il danzatore che è in te, con il piede in appoggio distruggi il mondo per crearne uno nuovo. È un asana di equilibrio in cui l’eleganza ne fa da padrona. Stimolando il quarto chakra incrementi la capacità di dare e ricevere amore, riequilibrando il sesto e settimo chakra.

5 BENEFICI

Distende addome e braccia

Potenzia gambe e caviglie

Favorisce espansione torace e migliora la capacità polmonare

Favorisce grandezza mentale

Eleva spirito

E proprio per l’elevazione dello spirito che questa volta mi sento proprio di realizzare per bene la mia prima vera posa yoga. Ma nemmeno a dirlo mentre mi accingo, come un vero guerriero vichingo sgraziato, ad effettuare la posa, alcuni uccelli migratori si posano sulle mie braccia prendendomi forse per un antenna.

Niente, andiamo oltre.

Il sentiero del Fieno ci regala magnifica vista su tutta la costa fino a Finale Ligure da una parte e sino a Capo Mimosa dall’altra. Giornata magnifica.

Raggiungiamo il bivio panchina in un 20 25 minuti buoni per poi portare Pamela verso il sentiero che dirama verso Verzi, passando dalla sommità del monte Pianosa verso ovest, lungo la cresta del Ciazze Secche. Quale location migliore per Pamela se non una Scala Santa in discesa?? Lei non l’aveva mai percorsa prima e ne è rimasta estasiata quando, lungo la dorsale, incappa in un masso che sembra invitarla su di sé.

Qui mi sento nel mio, ci dice con un sorriso dei suoi.

Si accomoda sul masso e noi in silenzio la rispettiamo nella posa che assume con grazia ed eleganza.

SUKHASANA

“Ricordi quando da piccolo passavi ore e ore seduto a terra a giocare senza problemi? Con il tempo abbiamo perso un po’ tutti quest’attitudine. L’uso delle sedie ha irrigidito e chiuso gradualmente i nostri fianchi, al punto di rendere per alcuni questa posa tutt’altro che comoda. Riappropriarci di questa posizione ci permette di tornare un po’ bambini e di riassaporare le sensazioni proprie di quel periodo.

Una postura ben allineata crea la condizione giusta per suggerire al corpo e alla mente un rilassamento armonico perfetto anche per seguire tecniche di meditazione.

5 BENEFICI

Rinforza i muscoli della schiena

Migliora la postura

Apre dolcemente le anche

Rimuove lo stress

Rinforza articolazioni anche e ginocchia

Un bellissimo modo per terminare il nostro yoga itinerante, che abbraccia la trekkinata al mondo di questa profonda disciplina. Una Pamela entusiasta nel cimentarsi in questa sfida che le abbiamo lanciato, appropriarsi della natura, cucendola sulle sue corde al fine di regalarci emozioni.

Finiamo la scala santa e prima di scendere in Borgo Castello, riprendiamo il sentiero ad anello che, attraverso il bosco, ci riporta al Poggio di San Damiano prima e a casa poi.

Come dite? Volete sapere se ho provato la quarta posa?

A dire il vero ho ancora le gambe incrociate e non riesco a disincastrarle ormai da una settimana.

C’è una squadra di volontari che si inerpica sulle colline un paio di volte al giorno per fornirmi beni essenziali alla sopravvivenza. Hanno assicurato che nel giro di una decina di giorni dovrei trovare la combinazione giusta per liberarmi. Nel mentre medito e apprendo il più possibile sul bello che è Pamela e ciò che fa.

Potete contattarla per ogni info e curiosità e perché no, anche per una lezione. www.rossignolopamela.wixsite.com/yogatime oppure scrivere a rossignolopamela@gmail.com

“La rubrica del camallo” è a cura dell’associazione culturale “Due Zaini e Un Camallo” di Luca Riolfo e Valentina Staricco, volta alla promozione e alla riscoperta del patrimonio naturale e culturale della nostra regione, la Liguria. Seguici su instagram @_duezainieuncamallo_: clicca qui per leggere tutti gli articoli.