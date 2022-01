Ubriaco sfreccia in monopattino tra i dehors della Darsena a Savona, fermato dai vigili oppone resistenza: arrestato

Savona. Un uomo di nazionalità albanese di 25 anni è stato arrestato dalla polizia locale di Savona la scorsa notte nella Darsena.

L’uomo, un pregiudicato per reati violenti di varia natura, si aggirava in evidente stato di ebbrezza tra i dehors dei locali, alla guida di un monopattino elettrico viaggiando ad alta velocità e mettendo a repentaglio la sicurezza dei pedoni.

Una volta intercettato l’uomo, gli agenti della polizia locale hanno notato che lo stesso portava addosso tracce di sangue e ferite alle mani, verosimilmente riconducibili ad una precedente colluttazione.

Durante l’identificazione l’uomo ha iniziato a dare in escandescenze, minacciando e opponendo resistenza al controllo della polizia, con tale violenza da rendere necessario l’arresto per reati di varia natura. Il giovane è stato sanzionato anche per ubriachezza manifesta. Sarà sottoposto a giudizio immediato domani mattina.