Trasporto pubblico, anche Tpl Linea aderisce allo sciopero nazionale di quattro ore previsto per domani

Savona. Sciopero per il mancato rinnovo del contratto nazionale anche per i lavoratori di Tpl Linea che domani incroceranno le braccia. Il trasporto pubblico si fermerà, per quanto riguarda il personale viaggiante e graduato dalle 10.15 alle 14.15, per il restante le ultime due ore di turno.

Intanto la rappresentanza sindacale dei lavoratori di TPL Linea ha incontrato lo scorso tre gennaio la Direzione aziendale e l’altro ieri il Comune di Savona, uno dei soci di maggioranza dell’azienda.

Un confronto articolato su due temi: il futuro del trasporto pubblico locale e le problematiche dei lavoratori. Nel primo le parti hanno condiviso la volontà di proseguire sul mantenimento pubblico della gestione della TPL nella provincia di Savona. Sul secondo tema cioè i problemi organizzativi dei lavoratori, le risposte alle richieste della RSU sono rimaste senza soluzione.

“La rappresentanza sindacale unitaria nel confronto con la Direzione aziendale” si legge in una nota “ha posto la necessità di ristabilire sostenibili livelli occupazionali per gli autisti, i meccanici i lavatori, attraverso la creazione di graduatorie gestite con criteri di trasparenza. L’utilizzo degli autobus da noleggio di TPL Linea, attualmente non utilizzati, per il trasporto scolastico invece di ricorrere al noleggio presso aziende private. La necessità di indispensabili investimenti nei ricambi per gli autobus per il ripristino di corrette condizioni di funzionamento e sicurezza, per un parco autobus in gran parte con più di 15 anni di servizio. La dotazione del personale per il lavaggio e la sanificazione degli autobus, degli strumenti adatti al lavoro. La cessazione dell’assunzione di personale già in pensione”.

I lavoratori“ concludono “sostengono la necessità di mantenere la funzionalità del servizio adottando le iniziative necessarie in parte sostenute dai finanziamenti predisposti da Regione e Governo, facendo la propria parte ma senza mettere in discussione oltremodo le condizioni di lavoro e di sicurezza che devono rimanere sostenibili”.

La RSU si confronterà con i lavoratori nell’assemblea di oggi e del prossimo 19 gennaio, entrambe organizzate nelle officine. Quella di domani, venerdì, sarà in videoconferenza.