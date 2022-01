Trail della Gallinara: domenica la gara sui sentieri tra Albenga e Alassio, con vista sull’isola

Albenga. Domenica 16 gennaio, organizzata dalla ASD Albenga Runners in collaborazione con l’associazione Baia del Sole, si svolgerà la quarta edizione del Trail della Gallinara che porterà più di trecento iscritti sugli spettacolari sentieri che si snodano fra le colline di Albenga e quelle di Alassio.

La manifestazione prevede una gara competitiva della lunghezza di 27 km con un dislivello positivo di 1.300 metri (partenza alle ore 9), una gara non competitiva di 12 km per un dislivello di 400 metri (partenza ore 9,30) e una camminata aperta anche ai padroni di cani di 7 km (partenza ore 9,30).

Il quartier generale del Trail della Gallinara sarà ad Albenga, in regione Vadino, presso il Camping Italia. La partenza e l’arrivo per tutte le competizioni avverranno di fronte alla spiaggia di Vadino, attigua al camping con vista sulla caratteristica isola Gallinara che farà da sfondo a numerosi passaggi sui sentieri che corrono a picco sul mare fra Albenga ed Alassio.

Nella lista iscritti del trail competitivo figurano atleti di livello assoluto come Riccardo Montani, podista del Sport Project VCO-Team Salomon, che negli ultimi anni ha conseguito risultati notevoli in competizioni di trail running italiane ed europee come il secondo posto assoluto alla Maxi Race in Francia in ottobre, la vittoria al SuperTrail du Bartalay in Svizzera ad agosto, il secondo posto alla Ronda Ghibellina (70 km) a marzo e il secondo posto all’Ultra Trail del Lago d’Orta 2020 (58 km). Al via anche Luca Carrara della Altitude Race-Team Salomon che si è messo in grande evidenza nel 2021 con numerosi podi conquistati nelle più prestigiose gare di Ultra Trail in Italia con la grande soddisfazione della vittoria all’Amalfi Positano Ultra Trail (50 Km) a fine maggio. Ai nastri di partenza ci saranno atleti locali di tutto rispetto come Alberto Ghisellini, vincitore dell’ultima edizione del Trail della Gallinara disputata a gennaio 2020, Corrado Ramorino, Mattia Novaro ed Eugenio Marcarelli.

Sicuramente sarà per tutti i partecipanti una giornata di festa dedicata all’outdoor per scoprire o riscoprire il magnifico entroterra che si trova a poche centinaia di metri dalle spiagge dorate della Baia del Sole.