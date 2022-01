TPL Linea, prove di mobilità sostenibile con nuovo bus elettrico

Ponente. Nonostante gli effetti ancora pesanti per il settore provocati dall’emergenza Covid, TPL Linea guarda con decisione al futuro e ai mezzi ad alimentazione elettrica, nel segno della mobilità sostenibile.

E’ in corso, infatti, un test di prova con il nuovo mezzo “full electric” Iveco E-Way, della lunghezza di 9,5 metri e 2,33 di larghezza, adatto al contesto urbano e suburbano.

L’azienda di trasporto savonese sta svolgendo in queste ore un primo collaudo operativo nel territorio albenganese e finalese. Il nuovo modello rientra nella mission aziendale che punta a trasformare i collegamenti e l’offerta di trasporto in senso sempre più green.

“Altro test importante nella progettazione di nuova mobilità sostenibile per il trasporto pubblico locale nel savonese” affermano il presidente di TPL Linea Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso.

“Prosegue, quindi, la nostra “palestra” per nuovi mezzi elettrici a zero emissioni, lanciando ancora un forte messaggio in materia di sostenibilità ambientale. Con la sua versatilità e le dimensioni ridotte, oltre ai sistemi tecnologici di ultima generazione, questo modello di bus elettrico può circolare in modo agile e silenzioso, adatto alle strade più strette dei centri storici così come delle zone dell’entroterra”.

La flessibilità del bus elettrico prevede la selezione del numero di batterie, che si traduce nella possibilità di adattare il veicolo esattamente ai requisiti di autonomia richiesti.

Il veicolo dispone di un pianale integralmente ribassato con struttura realizzata interamente in acciaio Inox, batterie ad alta energia a ricarica notturna da 210 KW e aria condizionata. Il bus elettrico dispone di un divisore di separazione del posto guida per la normativa anti-Covid: 65 i posti totali, di cui 16 a sedere e uno riservato ai passeggeri con limitate funzioni motorie, il cui accesso è facilitato dalla pedana manuale.

“Questa fase di sperimentazione consentirà di toccare con mano un altro modello di nuova tecnologia e le sue possibili applicazioni per il nostro territorio, con l’obiettivo di traguardare una mobilità sostenibile all’insegna della qualità del servizio, così come del massimo confort e sicurezza per l’utenza e i passeggeri” aggiungono ancora i vertici dell’azienda di trasporto savonese.

“TPL Linea proseguirà questo indirizzo aziendale, strategico e prioritario, in attesa dell’attuazione del Recovery Plan e del pacchetto di risorse previste per la mobilità sostenibile, con i nuovi mezzi elettrici e le infrastrutturazioni adeguate al servizio di trasporto locale e della sostenibilità ambientale” concludono i vertici di TPL Linea.