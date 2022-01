Tpl Linea, l’11 gennaio incontro tra Comune e sindacati. Rsu: “E’ necessario, siamo preoccupati”

Savona. L’incontro di oggi con la Direzione Aziendale di Tpl Linea sulle problematiche organizzative ed economiche del trasporto pubblico della provincia di Savona, lascia preoccupate le tutte le sigle della RSU “in quanto – affermano i sindacati – le notizie emerse non corrispondono a quanto dichiarato tempo fa sui giornali dalla nostra Presidenza”.

“Siamo venuti a conoscenza – proseguono – di criticità economiche che, anche se fortunatamente garantiscono gli stipendi, potrebbero compromettere la funzionalità del servizio ricadendo oltre che sui lavoratori anche sull’utenza”.

“Sicuramente – continuano – questi anni di pandemia hanno inciso particolarmente sul trasporto locale però, secondo noi, non si può continuare a considerarlo un alibi, bisogna che, insieme alle Istituzioni locali e regionali, inizi un confronto costruttivo per affrontare il problema”

A questo proposito la RSU unitamente alle Segreterie Provinciali hanno già chiesto ed ottenuto un incontro con il Comune di Savona in quanto maggior azionista per il prossimo undici gennaio dove verranno esposte tutte le criticità chiedendo all’Ente di farsene carico per quanto di sua competenza.

Sicuramente il confronto proseguirà coinvolgendo tutti gli enti proprietari e concedenti il servizio che sono già a conoscenza del Piano Triennale 2021-2023 in quanto è indispensabile che tutta la politica venga coinvolta e partecipi in modo attivo al fine di trovare soluzioni sostenibili e condivise.

“In assenza di risposte esaurienti e spinti dalla nostra grossa preoccupazione” – sottolineano – siamo pronti ad intraprendere qualsiasi iniziativa di lotta per tutelare i lavoratori ed il futuro del trasporto nella nostra provincia”.