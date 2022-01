TPL Linea: disagi per lo sciopero del 14 gennaio

Savona. Nuovo sciopero nel settore dei trasporti in programma per il prossimo 14 gennaio: la protesta è stata indetta a livello nazionale dai sindacati di categoria nell’ambito della vertenza in atto per il rinnovo del contratto di lavoro e adeguare i trattamenti economico-normativi degli autoferrotranvieri-internavigatori.

Fallito, infatti, il tentativo di conciliazione tra le associazioni datoriali e le sigle sindacali.

“Lo sciopero interesserà anche il trasporto pubblico locale, con possibili ripercussioni al servizio di TPL Linea nel savonese: per la giornata del 14 gennaio, quindi, i servizi di questa azienda potranno subire alcune riduzioni rispetto alla normale offerta e programmazione” afferma la nota aziendale.

Lo sciopero sarà di quattro ore, con le seguenti modalità: personale viaggiante dalle 10:15 alle 14:15; restante personale le ultime due ore del turno; personale esentato come da accordi vigenti.

Saranno comunque garantiti i servizi essenziali: non si escludono ulteriori disagi prima o dopo le ore di sciopero programmato (in relazione all’adesione dei dipendenti dell’azienda di trasporto savonese).

TPL Linea si scusa per i possibili disservizi causati dallo sciopero.