TPL Linea ad Alassio per i suoi 5 nuovi bus: “Rinnovo parco mezzi nel segno della qualità e della sicurezza”

Ad Alassio, davanti al palazzo comunale, sono stati presentati i nuovi autobus di TPL Linea destinati al servizio di trasporto pubblico locale nel savonese.

Alla presentazione ufficiale hanno preso parte il presidente di TPL Linea Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso, assieme ad altri membri del Consiglio di Amministrazione dell’azienda di trasporto savonese. Per il Comune di Alassio sono intervenuti il sindaco di Alassio Marco Melgrati e il vice sindaco Angelo Galtieri; erano presenti anche Alessandro Navone, vice sindaco di Garlenda, e Mauro Demichelis, sindaco di Andora.

I nuovi autobus rientrano nel programma aziendale di rinnovo del parco mezzi, dopo la conclusione del bando di gara europeo. Il servizio di linea per l’area urbana, compresa la stessa Alassio e tutto il territorio del ponente savonese, potrà così contare su 5 nuovi e moderni autobus di linea.

TPL Linea ha infatti portato avanti un ampio e sostanziale restyling dei bus in circolazione grazie al decreto del Ministero dei Trasporti n. 223 del 29/05/2020, con il quale sono state stanziate risorse destinate a nuovi mezzi.

L’investimento complessivo ammonta a 680.000 euro: si tratta di autobus appartenenti alla “classe I”, marca Iveco Indcar, modello 70C18 MOBI (di cui al Regolamento UNECE n.107/2010, a due assi, a pianale ribassato, motore a ciclo diesel classe di emissioni Euro VI, di lunghezza compresa tra 6,80 m e 7,10 m, numero 2 porte, dotati di impianto di condizionamento integrale), da adibire al servizio pubblico di linea per l’area urbana con gli allestimenti previsti dal medesimo decreto ministeriale.

TPL Linea ha anche applicato le opzioni previste dal bando, con l’arrivo di altri 3 veicoli identici alle stesse condizioni economiche (ovvero 136mila euro per ogni nuovo mezzo della medesima categoria): il primo in arrivo a febbraio, gli altri due nel mese di maggio. Inoltre, è in programma la consegna di un altro nuovo bus di 18 metri, che andrà ulteriormente a rinforzare il parco mezzi aziendale.

“Un altro importante risultato aziendale con la consegna e la presentazione di questi nuovi autobus, secondo il piano di ottimizzazione e modernizzazione del parco mezzi di TPL Linea per migliorare ancora il servizio nel nostro territorio” affermano il presidente Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso.

“I nuovi autobus saranno subito in circolazione sulle linee del savonese: confort, maggiore sicurezza, minor impatto ambientale e sistema di videosorveglianza interno per offrire un servizio di trasporto pubblico moderno e funzionale alle esigenze della nostra utenza e dei viaggiatori” aggiungono.

Caratteristiche tecniche del nuovo mezzo: 44 posti complessivi tra seduti ed in piedi; rispetto normativa antinquinamento euro 6 step d; cambio automatico a 8 rapporti; sistema frenante esp + hill holder + abs + ebd + asr; rallentatore elettropneumatico telma; sospensioni pneumatiche; sistema Vedr (Video Event Data Recorder) per ricostruire incidenti; climatizzatore; videosorveglianza di bordo; conta passeggeri; telerilevamento satellitare; pianale ribassato nella parte posteriore; pedana per l’accesso ai disabili su carrozzina.

Nell’ambito della presentazione un originale fuoriprogramma grazie alla collaborazione e a alla presenza dell’associazione “Storicbus”: a fianco dei nuovi mezzi un autobus Fiat 314/3 Monocar Menarini 1201/3, utilizzato in passato da Acts ed ora collocato nel parco del Museo dell’Autobus Italiano. “Uno sguardo diretto e tangibile per capire la stessa evoluzione nel tempo del parco mezzi in servizio per il trasporto pubblico locale nella provincia di Savona. Un confronto storico che dimostra il processo di innovazione a livello meccanico, tecnologico, oltre che nel design e nelle dotazioni del mezzo, per agevolare la guida dei nuovi autobus e garantire al tempo stesso un servizio di massima qualità” concludono i vertici dell’azienda di trasporto savonese.

Oltre ai nuovi mezzi di Tpl, qusta mattina ad Alassio era “parcheggiato” anche un Fiat 314/3 Monocar Menarini 1201/3del 1976 di proprietà dell’associazione StoricBus, il Museo dell’Autobus Italiano. Il mezzo, utilizzato da Acts, ha circolato a Savona fino al 1990. Come raccontato dal presidente dell’associazione Cristian D’Olif, si tratta di “un bus a gasolio, di tipologia diversa dai mezzi innovativi presentati oggi. Presenta sedili ‘vintage’ e spazi interni diversi da quelli dei mezzi moderni. Ha comandi essenziali, apertura porta ad aria… E’ un mezzo di cui siamo molto orgogliosi e che siamo contenti di poter presentare per la prima volta ad Alassio”.