Toti, la promessa: “Non mi candido a Roma nel 2023, finirò il mandato”

Liguria. “Se il dubbio è che il presidente di Regione Liguria nel 2023 si candidi alle politiche, posso rassicurare che non è così: intendo restare in carica fino al 2025 per onorare il patto che mi lega ai liguri fino alla fine del mandato”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, durante la conferenza stampa convocata questa sera in “risposta” all’altro incontro con i media organizzato giusto poche ore prima dalla Lega per “togliersi alcuni sassolini” rispetto agli sviluppi politici (nazionali e locali) delle ultime ore.

“Questa settimana si è chiusa bene – ha ricordato Toti – Abbiamo rischiato di non aver un presidente della Repubblica o di averlo in tempi troppo lunghi per il paese; o di aver indebolito un governo di unità nazionale presieduto da un italiano che sta lavorando bene per tutti noi. Invece la settimana si è chiusa con un presidente che, con generosità, ha accettato di tornare a ricoprire quella carica pur avendo detto che riteneva inopportuna la scelta del parlamento di rieleggerlo. Abbiamo un governo stabile con un presidente del consiglio che esce rafforzato anche dalla conferma da parte del presidente della Repubblica e una maggioranza coesa che ha saputo scegliere compatta un presidente della Repubblica. Mattarella è stata la scelta di tutti i partiti di governo e la scelta fatta anche dal segretario federale della Lega Matteo Salvini. Ritengo sia stata una scelta saggia. Ad accezione di FdI, tutti i partiti della maggioranza regionale e di governo hanno votato lo stesso presidente della Repubblica, quindi si è trovata una quadra più che onorevole per tutti e per gli italiani”.

Toti ha sottolineato che “ci sono state fin dall’inizio divergenze di vedute mai nascoste agli amici di coalizione e al segretario Salvini, che si è assunto l’onore di coordinare i lavori di una coalizione divisa. Abbiamo detto dall’inizio che l’idea dell’elezione di un presidente della Repubblica scelto soltanto dal centrodestra non era un’opzione sul tavolo perchè il giorno precedente la maggioranza si fermava a quota 441 voti, quindi sotto la soglia minima della maggioranza assoluta della quarta votazione. Ma questo non sarebbe potuto accadere perchè è evidente che un presidente scelto in solitudine solo dalle forze di centrodestra avrebbe rotto la maggioranza che tiene in piedi il governo Draghi. Eravamo di fronte alla ‘alternativa del diavolo’. Se avessimo eletto un presidente nostro sarebbero cadute maggioranza, governo e legislatura. Quindi molti parlamentari moderati tacciati oggi di tradimento nonostante gli ordini di segreteria avevano interesse al fatto che le coalizioni non si dessero spallate e trovassero una mediazione. Vi era un nodo irrisolvibile anche per l’abile mediazione di Salvini che doveva scegliere tra l’unità del centrodestra e l’unità del governo”.

Tornando alla situazione ligure, Toti ha specificato: “E’ stata chiesta una verifica di maggioranza, che domani mattina convocherò nei modi che i capigruppo sceglieranno per discutere dell’azione politica regionale. Per la mia amministrazione e me personalmente la Liguria viene prima di ogni altra cosa. Tant’è vero che non ci siamo mai sognati di discutere gli equilibri dell’amministrazione regionale alla luce dei risultati ottenuti dai nostri alleati. Abbiamo cercato sempre di portare avanti le politiche promesse nelle due tornate elettorali tenendo separate le alleanze regionali da quelle nazionali. Come le opinioni dei partiti rispetto alle politiche regionali”.

“Per quanto mi riguarda è discutibile tutto. Sono soddisfatto del lavoro svolto finora dall’amministrazione regionale. Potremo sicuramente fare meglio, ma mi spiace che qualcuno non sia soddisfatto. I liguri ritengono che nel primo quinquennio si sia fatto bene e il risultato elettorale di due anni fa lo conferma. La nostra amministrazione è una amministrazione in cui, nonostante la pandemia, il bilancio ha una tripla A; è solidissima rispetto all’assegnazione dei fondi europei; è costantemente la terza o quarta Regione ripetto alla capacità vaccinale (e questo è un ulteriore merito oltre a quello di aver sperimentato tra i primi i farmaci anti-Covid, essere la prima per uso di monoclonali…). Insomma, la sanità, che è sempre territorio difficile, è tra la quinta e la sesta posizione in Italia, siamo nella parte alta della classifica. Si può fare di più? Sì. Si poteva fare di più? Sì. La delega alla sanità in capo al presidente faceva parte degli accordi di governo tra gli alleati, che giudicarono ruvidamente l’esperienza precedente. Si può ridiscutere ma non credo sia un tema collegato agli eventi politici della Regione”.

“Per quanto riguarda il posizionamento politici della maggioranza, posso serenamente confermare che vogliamo restare nel centrodestra, di cui siamo culturalmente e politicamente parte. Ma siamo consapevoli che il nostro compito è allargare la coalizione sul lato sinistro, conquistando alla causa anche forze che oggi non fanno parte della coalizione e che dobbiamo saper accogliere, accattare e con cui dobbiamo mediare. Il centrodestra del ‘meno siamo e meglio è’ o della ‘cristallina purezza’ non può essere il modello di riferimento della politica. Una coalizione con pensiero unico dei singoli partiti fallirebbe il suo scopo. Chi pensa che l’interesse del partito o il prevalere delle idee sia più importante della serenità di gioco della coalizione farebbe danno alla coalizione. E non credo che il tema sia la leadership nazionale di un partito, che peraltro non ho”.

“Ogni suggerimento e ogni momento di confronto è doveroso – ha chiosato Toti – Continuiamo sulla stessa strada. Presidiare l’area politica, portare nuovi movimenti ad aderire alla coalizione, sostenere i sindaci eletti nel territorio e non lavorare per disgregare un’esperienza politica di cui ci sentiamo padri putativi e che non vogliamo buttare via. Rassicuro quindi Rixi, Bruzzone, l’amico Rosso e gli amici di Forza Italia e chiunque vorrà continuare a sostenere questa amministrazione. Oggi non vi è possibilità di fare scelte diverse dal serrare i ranghi e andare avanti. Ma dall’esperienza di queste ore si può fare un passo avanti per allargare la coalizione e fare anche un passo avanti rispetto alla seconda repubblica. Prego tutti di tenere la Liguria al sicuro da ogni discussione legittima dei partiti”.

Rispetto alla famigerata cena con l’ex presidente Claudio Burlando, Toti ha commentato: “Mi ha fatto piacere scambiare idee con chi ha fatto il ministro dei trasporti, il governatore per dieci anni, il sindaco di Genova. Ascoltare chi ha una cultura e un pensiero diverso è un arricchimento”.

E sull’eccessivo numero di deleghe (pesanti) in capo al presidente, Toti ha concesso: “Considero la delega alla sanità un onore e un sacrificio, visto che ho molte deleghe e cerco di portarle avanti al meglio. Sono sicuro che il sistema abbia retto il Covid e abbia fatto anche passi da gigante nonostante l’emergenza. Sono disponibilissimo a discutere di tutte le deleghe della giunta. Ma occorrono nomi all’altezza. Se la Lega vuole inserire qualcuno con le capacità giuste per portare avanti questa delega, sono disponibile ad ascoltare tutti. Io continuo a dire che la giunta oggi funziona e ritengo che tutti gli assessori abbiano fatto un ottimo lavoro, si siano comportati con serietà e impegno. Prima di toccare l’amministrazione che ha un equilibrio bisogna pensarci bene”.