Tennis, a Loano si sfidano Quarta Categoria e Under

Loano. Doppio appuntamento al circolo del tennis di Loano gestito dall’Asd Tennis e Sport Educativo Alberto Zizzini di Loano.

Da venerdì 28 gennaio a domenica 6 febbraio si terrà il torneo di pre qualificazione BNL a livello provinciale di Quarta Categoria (da NC a classifica 4.1). Si possono iscrivere solo giocatori tesserati per i circoli della provincia di Savona. Sono in programma gare di singolare maschile e femminile, doppio maschile e femminile.

Da venerdì 4 a domenica 13 febbraio è in programma un torneo giovanile Under 12, Under 14 e Under 16 maschile e femminile. La competizione non ha limiti di classica: è aperta a tutti i giovani allievi tesserati anche fuori dalla regione. Le iscrizioni sono possibili sul sito della Federazione Italiana Tennis nella sezione Myfit.