Covid, dal 24 gennaio in Asl2 nuovi orari per i punti tampone: ecco quando e dove si possono fare

Savona. Dal 24 gennaio cambieranno gli orari dei punti tamponi in provincia di Savona. Lo ha comunicato Asl2 in una nota.

Per effettuare i tamponi antigenici rapidi (riservati alle scuole) sarà possibile recarsi a Savona in via Brilla, a Carcare in via del Collegio e ad Albenga allo Stadio Riva martedì e giovedì dalle 9 alle 13.30.

“I tamponi – precisano dall’azienda sanitaria savonese – vengono eseguiti solo a seguito di provvedimento Asl; il provvedimento e l’autocertificazione necessarie per fare il tampone vengono trasmesse dalla scuola alle famiglie tramite il registro elettronico”.

Sarà possibile eseguire un tampone molecolare (per tutti) a Quiliano al Mercato Ortofrutticolo Pilalunga lunedì, mercoledì e venerdì dalle 13.30 alle 15.00 e ad Albenga allo stadio Riva lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13.30.