“Surf the mountain 2.0”, la Liguria si promuove sulle piste da sci italiane e straniere

Liguria. Parte ufficialmente il tour invernale “Surf the mountain 2.0” di Agenzia in Liguria per la promozione del territorio e di tutte le sue eccellenze, nelle maggiori località sciistiche italiane e straniere. L’evento roadshow organizzato da Agenzia, in collaborazione con Regione Liguria, vedrà la presenza della nostra regione in tutte le tappe del Vertical Winter Tour 2021 con uno stand dedicato in cui poter scoprire e vivere la Liguria.

Oltre alle mete italiane, sono previste anche alcune destinazioni estere nei mercati obiettivo per il turismo nel nostro territorio, dove è presente un turista attivo e sportivo, amante del lifestyle e del benessere. I Paesi interessati sono, oltre l’Italia, Francia e Svizzera nelle quali la Liguria sarà protagonista grazie ad un allestimento ad hoc, col fine di invogliare i visitatori ad approfondire la conoscenza del nostro ricco territorio, delle sue infinite offerte e delle esperienze promosse da Agenzia in Liguria.

Il primo appuntamento del Vertical Winter Tour con il Made in Liguria sarà a San Martino di Castrozza il 29 e 30 gennaio, a Roccaraso il 3 e 4 febbraio, a Prato Nevoso il 12 e 13 febbraio e a Pila il 19 e 20 febbraio. Proseguirà ad Alleghe il 26 e 27 febbraio, ad Aprica il 5 e 6 marzo, a Canazei il 9 e 10 marzo, a Sestriere il 12 e 13 marzo e a Cervinia il 19 e 20 marzo. “Surf the mountain 2.0” è stato all’Alpe d’Huez il 7 e l’8 gennaio, a Verbier il 15 e 16 gennaio, e sarà a Courmayeur il 22 e 23 gennaio.

L’obiettivo è quello di raccontare le esperienze che possono essere vissute nella nostra regione 365 giorni all’anno, dal food alle attività outdoor. Durante le giornate dell’evento, in collaborazione con Event’s Way e Radio Deejay, verranno promosse le esperienze uniche da vivere in Liguria e che si possono trovare sul nostro sito www.experienceliguria.it. Dalla campagna ci si attendono numeri importanti, ricordando che quando è stata fatta l’ultima edizione – nel 2019 – in 19 giornate c’erano stati 200.000 contatti diretti, 1,3 milioni di persone raggiunte sui social, 10.000 partecipanti ai dj set ed erano stati distribuiti 250.000 gadget.

“Questa iniziativa esprime in pieno l’importanza di veicolare e diffondere un’immagine autentica della Liguria, le sue potenzialità naturalistiche, le innumerevoli attività che vi si possono praticare e tutto il gusto dei suoi prodotti agroalimentari che ne hanno segnato storia e tradizioni, diventando un punto di forza capace di attrarre un gran numero di visitatori da tutta Europa – sottolinea Alessandro Piana, vice presidente della Regione con delega al Marketing territoriale – Risulta pertanto fondamentale promuovere la conoscenza dei nostri prodotti, che si contraddistinguono per l’elevata qualità. Un esempio è il latte Alberti, dello storico caseificio ligure, che verrà servito nelle cioccolate distribuite a tutti i visitatori dello stand Liguria”.

“L’importanza di veicolare e diffondere un’immagine della Liguria – evidenzia l’assessore al Turismo Giovanni Berrino – come una meta accessibile tutto l’anno assume una rilevanza particolare nel caso dei mercati esteri. La nostra regione ha infatti un elevato potenziale, poiché in essa si possono vivere esperienze di outdoor, mare e montagna capaci di attrarre un gran numero di visitatori da tutta Europa”.

“La promozione di un territorio attraverso il turismo esperienziale è fondamentale – afferma Roberto Moreno, Commissario Straordinario all’Agenzia regionale per la promozione turistica in Liguria – per tale motivo vogliamo portare avanti progetti in grado di promuovere la nostra regione sia nei mercati nazionali che internazionali, puntando sulle esperienze uniche che possono essere vissute in Liguria e sulle eccellenze locali. Il fine è quello di attrarre turisti anche in bassa stagione, interessati a scoprire il nostro territorio e le sue bellezze in modo alternativo durante tutto l’anno, vivendo una vera e propria esperienza di Liguria. Obbiettivo di Agenzia in Liguria è quello di affiancare alla promozione tradizionale iniziative che portano il made in Liguria in ambiti e location originali: in questo caso sui campi da sci”.

Tutte le attività di promo commercializzazione previste nella manifestazione puntano a destagionalizzare i flussi turistici in arrivo sul nostro territorio, per valorizzare la vacanza in Liguria in ogni stagione e secondo i temi d’interesse per Agenzia (Active, Food, Discover). La differenziazione territoriale della nostra regione, con le montagne da una parte e il mare dall’altra, unita alla presenza di un’offerta varia e ricca, che permette di partecipare a itinerari di trekking, tour enogastronomici, gite culturali, costituiscono un vantaggio competitivo da sfruttare, in grado di esaltare le nostre potenzialità All Season.

Grazie alla campagna organica “Regala la Liguria”, in un mese sono state registrate 44.747 visualizzazioni, 17.581 utenti e 24.636 accessi al sito Experience Liguria. In tendenza con i precedenti dati, le proposte più “regalate” sono state il Sabato in cascina con trekking e pranzo in vigna, il Capodanno all’Acquario e cena con gli squali, e in genere le experience a tema food. Inoltre, la campagna sta avendo una buona ricaduta su tutto il sito: gli utenti, sempre più incuriositi dalle offerte della Liguria, navigano continuamente il sito esplorando le news del blog e altre experience che potranno essere di ispirazione per le prossime vacanze.