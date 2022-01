Super Green Pass, il sottosegretario Costa: “Arriveremo all’estensione su tutti i luoghi di lavoro”

Roma. In previsione del consiglio dei ministri del 5 gennaio, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, a Fuori Tg, su Rai3, ha affermato: L’estensione del super green pass sui luoghi di lavoro può aiutare a convincere una parte dei 5 milioni di non vaccinati. Su questo c’è un confronto aperto nella maggioranza ma confido che anche stavolta il premier saprà trovare una sintesi e prevedo si arrivi a un’estensione del super green pass“.

“Dobbiamo risolvere una serie di contraddizioni che oggi ci sono, come il fatto che a chi va a prendere un caffè viene chiesto il super green pass ma a chi lavora nello stesso esercizio no“, ha aggiunto Costa sul tema. Al ristorante al chiuso “ci vado ma con super green pass e in locali in cui so che viene controllato, perché posso trovarci solo persone vaccinate da 4 mesi o con terza dose”

Dunque lo strumento per l’accelerata decisiva sulle vaccinazioni sarebbe l’estensione del certificato verde rafforzato piuttosto che l’obbligo vaccinale tout court: “Premesso che sarei favorevole e che siamo stati i primi a introdurlo per alcune categorie, il punto è che introducendo l’obbligo per tutti potremmo non aver risolto il problema, perché potremmo avere milioni di cittadini che decidono di non rispettare una norma“, spiega Costa.

Ancora più drastico il presidente ligure Giovanni Toti che oggi è tornato alla carica: “Speriamo che il Governo metta al più presto l’obbligo vaccinale per il mondo del lavoro. Questo Paese non può fermarsi per colpa di una minoranza che si ostina a negare la scienza. La variante Omicron, la più contagiosa in assoluto, ha fatto schizzare i casi positivi ma la maggior parte dei liguri sta affrontando la malattia a casa, praticamente come un’influenza. La differenza? La fa il vaccino. È l’unica arma per evitare le conseguenze peggiori del Covid. Solo con i vaccini, che dimostrano di funzionare anche sulla Omicron, vinceremo questa guerra contro il virus”.