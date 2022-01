Startup in Liguria: un incentivo per crescere

Il mare non è solamente fonte di relax, bellezza, svago e sport, ma può anche diventare il punto di partenza delle regioni per avere più opportunità economiche.

Ma le possibilità di crescita in questo settore, spesso, non sono scontate.

La Liguria ha deciso di fare la differenza, puntando tutto sulle giovani startup del settore nautico e marittimo. Difatti, lo scopo di questo nuovo bando sarà quello di offrire contributi a fondo perduto a ciascuna di loro per poterle inserire in un vero e proprio percorso di crescita.

Come?

Attraverso l’utilizzo di servizi di digitalizzazione e internazionalizzazione, tramite un vero e proprio supporto alle strategie di sviluppo, un’assistenza specifica nella presentazione di brevetti, ma anche aumentando le competenze relative alle relazioni commerciali.

Tutto con un unico grande scopo: puntare i riflettori sulle realtà imprenditoriali liguri in via di sviluppo.

Hai tempo fino al 31 marzo per cogliere questa opportunità: contatta IncentiviItalia al numero 019.2190.607 oppure visita il sito www.incentiviitalia.com!