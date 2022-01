Spostamento mercato settimanale di Savona, al via gli incontri. Di Padova: “Decisione tra poche settimane”

Savona. Sono iniziati e proseguiranno la prossima settimana gli incontri tra il Comune di Savona e le associazioni di categoria per lo spostamento del mercato settimanale del lunedì. La soluzione sarebbe dovuta arrivare in questi giorni ma il Covid e le conseguenti quarantene hanno rallentato il processo allungando i tempi.

La decisione di Palazzo Sisto, concordata con gli stakeholders, “potrebbe arrivare tra alcune settimane, indicativamente tra la fine di febbraio e inizio marzo“, ha annunciato il vice sindaco Elisa Di Padova a margine della presentazione da parte del sindaco Marco Russo del programma “Restart“. Poi la delibera di giunta dovrà passare in commissione e ottenere ancora l’approvazione del consiglio comunale.

L’amministrazione Caprioglio aveva approvato lo spostamento solo di alcuni banchi sollevando le polemiche degli ambulanti e della minoranza in consiglio comunale che non avevano accolto positivamente la decisione. Il primo atto della nuova amministrazione targata Marco Russo era stata quella di sospendere la procedura di parziale spostamento perchè – aveva dichiarato – “ritengo opportuno – aveva spiegato Russo in occasione della decisione – effettuare nelle prossime settimane, insieme con la giunta, gli approfondimenti che richiede un tema così sentito dalla cittadinanza e dagli operatori”.

L’obiettivo di lungo periodo è “lavorare per predisporre un’area mercatale“, ha rassicurato il sindaco. La scelta di un nuovo spazio viene vista come “un’opportunità e non una soluzione a un problema”.

Per quanto riguarda i 600mila euro di finanziamento del fondo strategico regionale destinati dalla precedente amministrazione ai pilomat per la chiusura al traffico delle vie interessate dai banchi, l’idea della giunta è verificare se potrebbero essere utili in altre posizioni (seguendo la nuova collocazione del mercato) oppure spostare la somma su un altro investimento. Tra le ipotesi ci potrebbe essere il completamento dei lavori al teatro Chiabrera per cui sono già stanziate risorse ma insufficienti alla manutenzione necessaria. “Non è un automatismo – ha spiegato l’assessore all’urbanistica Ilaria Becco – perchè è necessario il parere favorevole della Regione”.

A questo proposito Russo ha detto: “Lavoriamo nell’ottica della continuità amministrativa anche dove sono state fatte scelte che non condividamo a pieno cercando di orientare le nostre scelte agli obiettivi che ci siamo posti”.