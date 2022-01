Speranza da play off, Davide Girgenti: “Mentalmente forti e ci sono ancora margini di miglioramento”

Lo Speranza ha colto tre punti preziosi contro il Prà FC, che consentono alla squadra rossoverde di posizionarsi momentaneamente al quinto posto, l’ultimo valido per i play off. Il 2022 è iniziato nel migliore dei modi, visto che il successo di ieri fa il paio con quello di sette giorni prima contro la Vecchiaudace Campomorone. Sei punti in due trasferte, mica male.

Lo Speranza è passato in vantaggio dopo appena due minuti. Ha poi messo più volte in difficoltà gli avversari, apparsi bravi in costruzione ma in difficoltà in fase difensiva, costringendoli a spendere falli da ammonizione. Rischi tutto sommato contenuti, ma il rigore concesso a Gatto, che lo ha poi trasformato, rischiava di compromettere un successo nel complesso meritato.

Mister Davide Girgenti elogia la prestazione dei suoi: “Era una partita importantissima per valutare il nostro livello di concentrazione e di consapevolezza nei nostri mezzi. All’andata abbiamo pareggiato ma avrebbero meritato loro. Era una gara dura e che temevamo, contro una squadra ostica e ben allenata. Oggi sono molto contento, siamo una squadra giovane con ampi margini di miglioramento. Dobbiamo avere più consapevolezza”.

Il secondo tempo si è disputato 10 vs 10 a causa di una doppia espulsione, che ha visto coinvolto il rossoverde Ranne, a seguito di un parapiglia in mezzo al campo. Poi, il Prà è finito in nove uomini. A quel punto, lo Speranza ha fallito più volte il colpo del definitivo K.O. temendo nei minuti finale di veder sfumare la vittoria: “Vero – aggiunge Girgenti – abbiamo riaperto una partita che avremmo potuto portare sul 3 a 0, che però sarebbe stato troppo. Sull’episodio dell’espulsione non transigo, nessun giocatore deve ergersi a giustiziere. Ne parlerò con lui. Abbiamo giocato una partita mentalmente difficile, abbiamo tenuto botta e siamo riusciti a portare a casa i tre punti”.