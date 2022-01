Soccorso nei sentieri finalesi, biker ferito dopo una caduta

Finale Ligure. Intervento di soccorso nella mattinata di oggi per un biker rimasto ferito nei sentieri finalesi.

L’allarme è scattato intorno alle 13.00 da altri ciclisti impegnati in una escursione nei consueti itinerari dell’entroterra.

Sul posto sono intervenuti personale sanitario, 118 e vigili del fuoco: i soccorritori hanno raggiunto in breve tempo la zona interessata dall’infortunio.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari il biker è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: per lui un trauma ad una spalla e altre ferite sul resto del corpo, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.