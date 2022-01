Soccorsi nei sentieri finalesi, biker trasportata al Santa Corona dopo una caduta

Finale Ligure. Biker ferita nella tarda mattinata di oggi, in seguito ad una caduta sui sentieri della Val Ponci.

L’allarme è scattato poco prima delle 12.00. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Finale, il 118, i vigili del fuoco e il soccorso alpino, in quanto la donna si trovava in una zona impervia, difficile da raggiungere.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari, la biker è stato trasportata in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: per fortuna la donna sembra essersela cavata solo con qualche ferita, le sue condizioni infatti non destano particolare preoccupazione.