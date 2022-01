Si apre la portiera e cade dall’auto mentre viaggia sulla A6: ferito

Savona. Il traffico di queste ore sui tratti autostradali della Liguria e del savonese ha forse salvato un uomo rimasto ferito questo pomeriggio sull’autostrada A6, nel tratto tra Altare e Savona.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, intorno alle 16 e 30, il passeggero di una vettura che stava transitando sulla Torino-Savona, durante la fase di rallentamento viario, si sarebbe appoggiato alla portiera dell’auto, che si è aperta all’improvviso provocando la conseguente caduta sulla carreggiata.

Solo la velocità ridotta e la dinamica dei fatti ha evitato conseguenze ben più gravi: il ferito è stato soccorso da personale sanitario, 118 e trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Stando a quanto riferito una distrazione improvvisa o un problema tecnico del mezzo all’origine dell’incidente: per il malcapitato, per fortuna, alcuni traumi e ferite, ma le sue condizioni non sono giudicate gravi.