Servizio gratuito di assistenza psicologica: a Savona un successo per l’iniziativa di Assoutenti

Savona. Terminerà nel mese di febbraio, ma è già tempo di bilanci per il progetto “Benessere psicologico e oltre”, nato da un accordo tra Assoutenti, Regione Liguria, Università di Genova, l’Ordine regionale degli Psicologi e l’Istituto Ligure per il Consumo.

L’iniziativa, realizzata a cavallo tra il 2021 e il 2022, ha previsto l’attivazione di un servizio gratuito di consulenza psicologica individuale e di gruppo presso gli sportelli delle Associazioni Liguri dei Consumatori. “In provincia di Savona il successo è stato di ampia portata – dicono – con la partecipazione di due esperti psicologi: uno per il centro/levante e una per il ponente savonese”.

In totale nel solo ponente savonese sono stati oltre 50 i richiedenti che hanno ricevuto assistenza con quattro sedute di un’ora ciascuna.

La dottoressa Federica Grottaglia di Pietra Ligure, responsabile per l’area del ponente savonese, si è detta entusiasta dell’esperienza. “La partecipazione è stata differenziata per fasce di età, con maggiore affluenza di giovani e anziani, minore tra gli adulti – spiega -. Una delle cause scatenanti per i giovani è da ascrivere al lavoro, relativamente al lavoro stagionale, alla disoccupazione e all’ambiente di lavoro spesso ostile per i principianti che non trovano l’adeguata accoglienza anche da parte dei colleghi più anziani. Per gli anziani, invece, causa della loro frustrazione è spesso la solitudine ed il crescente ‘solco culturale’ che li divide dalle altre generazioni. Accomuna tutti la ricerca di accoglienza, ascolto e assistenza così scarsa nella società attuale che ha perso valori fondamentali per una convivenza civile. Suscita sorpresa ed interesse la gratuità del servizio e l’attenzione particolare verso la persona senza porle condizioni di accesso”.

“Come già in atto in altre realtà regionali – aggiungono da Assoutenti -, sarebbe importante assicurare ai cittadini oltre che un’assistenza medica di base gratuita , anche un’adeguata assistenza psicologica specialmente ai soggetti più deboli, per correggere, almeno in parte, molte delle sofferenze psicopatologiche che colpiscono in maggioranza giovani e anziani. Accanto al medico di base, lo psicologo può essere l’aiuto più utile per risolvere in tempo problemi che andrebbero comunque un domani a gravare sulla società intera”.

“Assoutenti ha potuto constatare ancora una volta quanto sia importante la cooperazione tra entità apparentemente lontane ma che, se vogliono, possono affrontare temi di grande attualità con metodologie inedite atte a modificare in meglio la qualità della vita di tutti noi”, concludono dall’associazione.