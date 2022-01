Servizio civile, Caritas diocesana di Savona mette a disposizione 12 posti

Savona. È stato pubblicato il bando pubblico di concorso per la selezione di giovani da avviare in progetti di Servizio Civile Universale. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro e non oltre le 14 del 26 gennaio.

La Caritas diocesana di Savona con due suoi progetti, seleziona 12 giovani operatori volontari. Si prevede un rimborso spese mensile di 444,30 euro per 12 mesi con 25 ore settimanali di servizio. Il progetto “Insieme oltre la povertà-Savona” relativo all’ambito della grave marginalità, e il progetto “Missione inclusione sociale-Savona” relativo all’ambito dell’immigrazione, prevedono per ognuno l’inserimento di 6 giovani in 2 sedi presenti sul territorio del comune di Savona.

E’ possibile inviare una mail a segreteria@caritas.savona.it o contattare il numero 3497120249 o 3404635280.

Sul sito www.caritas.savona.it è possibile scaricare e leggere i due progetti nella loro versione sintetica. Le selezioni si svolgeranno nel mese di febbraio 2022. Tutti i candidati verranno convocati per sostenere le selezioni che a seconda della situazione emergenziale potranno svolgersi in presenza o on line. I candidati selezionati inizieranno orientativamente il servizio civile nel mese di maggio 2022.

Caritas Italiana vede finanziati 108 progetti in Italia, per un totale di 864 posti, e 12 progetti all’estero per 48 posti. Tutti i progetti proposti dalla Caritas Italiana hanno una durata di 12 mesi.

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre essere riconosciuto dal sistema. I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. Per la Domanda On-Line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2. I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.

I cittadini extra comunitari regolarmente soggiornanti in Italia al momento della presentazione della domanda on-line devono obbligatoriamente allegare, oltre ad un documento di identità valido, anche il permesso di soggiorno in corso di validità o la richiesta di rilascio/rinnovo dello stesso.