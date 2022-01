Servizio Civile, alla Cri di Loano disponibili 5 posti: ecco come presentare domanda

Loano. Sono cinque i posti disponibili presso la Croce Rossa di Loano nell’ambito del bando per il Servizio Civile Universale.

Il Servizio Civile è un programma che fa capo alla presidenza del Consiglio dei Ministri e che offre ai giovani tra i 18 e i 28 anni la possibilità di dedicare volontariamente un anno della propria vita in favore di un progetto solidaristico inteso come impegno per il bene della comunità e come ricerca costante della pace. A Loano è stato elaborato il progetto “La Cri per l’assistenza di tutti in Liguria”.

Possono partecipare i giovani dai 18 ai 28 anni in possesso di cittadinanza italiana o di altri paesi della Ue o, in caso di cittadini non comunitari, permesso di soggiorno; bisogna non aver riportato condanne penali.

I giovani si impegnano a prestare servizio per 12 mesi, per cinque o sei giorni a settimana, per un totale di 1.145 ore annue. Ricevono un rimborso spese di 444,30 euro per i progetti in Italia. Al termine, i ragazzi riceveranno un certificato di partecipazione.

Per presentare domanda è possibile consultare tutti i progetto disponibili presso il sito di Croce Rossa Italiana, scegliere il progetto a cui si vuole partecipare; gli aspiranti volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione attraverso la piattaforma “Domande on line” raggiungibile tramite Pc, tablet, smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Le domande devono essere presentate entro le 14 del 10 febbraio. Per informazioni e contatti è possibile inviare una mail a loano@cri.it o telefonare al numero 019.673821.