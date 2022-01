Servizio civile, Acli Savona cerca due volontari

Savona. È stato pubblicato il bando nazionale per la selezione di volontari da impegnare nei progetti del Servizio Civile Universale. La domanda di partecipazione deve essere inoltrata entro le ore 14.00 di mercoledì 26 gennaio 2022 e possono candidarsi ragazzi e ragazze dai 18 anni fino ai 29 anni non ancora compiuti (cittadini italiani, cittadini di paesi appartenenti all’UE o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia).

Quest’anno le Acli di Savona selezionano 2 volontari da impegnare in due diversi progetti: “Andiamo a studiare”, progetto inerente all’area educativa, che intende affrontare il problema della dispersione scolastica attraverso attività di tutoraggio didattico, e “Co-Family”, progetto di natura assistenziale attraverso il quale si intende aiutare donne con minori a carico e donne in difficoltà, combattendo l’isolamento sociale e culturale. Per entrambi i volontari si prevede un rimborso spese di 444,30 euro mensili per una durata complessiva di 12 mesi (25 ore settimanali).

Sul sito www.serviziocivile.acli.it sarà possibile leggere e scaricare le sintesi dei progetti e tutte le informazioni in merito alla presentazione della domanda di servizio civile. La domanda di partecipazione può essere inviata esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a savona@acli.it.