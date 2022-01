Serie A femminile, Emma Errico saluta l’Hellas Verona e torna al Napoli

“Una guerriera per il centrocampo” titolava Il Mattino di ieri per annunciare il ritorno della savonese Emma Errico sotto al Vesuvio. La centrocampista classe 1994 ha giocato nell’Hellas Verona Women nella prima parte di stagione.

La separazione dal club partenopeo, dunque, è durata soltanto un girone. La giocatrice, che ha mosso i primi passi nelle giovanili dello Speranza, aveva salutato il Napoli con la salvezza al termine della scorsa stagione. Ora, l’obiettivo rimane lo stesso. La squadra azzurra occupa la decima posizione in classifica a quota sette punti, con alle spalle la Lazio (tre punti) e l’Hellas Verona (un punto).

Emma Errico ha voluto attraverso un post su Facebook salutare e ringraziare il club scaligero: “Quando si dice breve ma intenso. È stato esattamente così. Non sono stati mesi facili e purtroppo questa parentesi si conclude prima del previsto. Nella vita ho sempre messo il cuore avanti, soprattutto per questo sport, unico nella sua bellezza. Porterò con me ogni singolo momento e sono fiera di aver conosciuto amiche, prima che compagne di squadra. Ogni esperienza deve arricchirci, renderci più forti. Posso soltanto ringraziare ognuno di voi: il presidente, la dirigenza, i medici e i preparatori. Ringrazio la grande Nico, il grande Dani e i due Schumacher di Sogare (Paolino e James). Ma soprattutto grazie all’Hellas Verona Women per avermi dato la possibilità di entrare a far parte di questa famiglia. Auguro a tutti voi un grandissimo in bocca al lupo e un proseguimento di stagione pieno di gioie e soddisfazioni”.