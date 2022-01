Seconda Categoria: poker di acquisti per la Priamar Liguria

La Priamar Liguria ha operato nel mercato invernale per ampliare la rosa a disposizione di mister Alessio Bresci.

Dopo un inizio con sole vittoria, nelle ultime cinque gare i rossoblù hanno vinto soltanto contro lo Yepp di Albenga, fanalino di coda con zero punti. Poi, sconfitta con la Spotornese e tre pareggi di fila contro Quiliano&Valleggia “B”, White Rabbit e Cisano.

Il direttore sportivo Alessio Mantelli ha rinforzato la squadra in tutti i reparti. In attacco, la punta ex Quiliano&Valleggia Marouf, sulla fascia rientra Gaetano Altomare, a centrocampo l’ex Vadese Mirko Quaglia e in difesa arriva il terzino ex Q&V Fabio Fiore.