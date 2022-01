Savona. Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi a Savona, in via Piave.

Secondo quanto appreso, intorno alle 18 e 15, si è verificato uno scontro tra un’auto ed una moto, per cause ancora in via di accertamento. Nell’impatto tra i due mezzi, che sarebbe stato particolarmente violento, ad avere la peggio è stato il centauro, caduto a terra sull’asfalto dopo l’urto con la vettura.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Savona e del 118.

Stando alle prime informazioni, a seguito dei traumi e delle ferite riportate, le condizioni del motociclista, rimasto cosciente, sarebbero considerate abbastanza gravi ed è stato disposto il trasferimento all’ospedale San Paolo di Savona.

Sono ancora in corso accertamenti da parte della polizia locale sull’esatta dinamica e responsabilità del sinistro: la via savonese è stata bloccata per consentire l’azione dei soccorsi e i successi rilievi da parte degli agenti della municipale.

Da una prima ricostruzione, l’auto proveniente da via Falletti, in direzione ponente, si è immessa all’incrocio con via Torino mentre stava sopraggiungendo la moto sulla medesima via in direzione mare, con il conseguente impatto avvenuto poi in via Piave.

Per entrambi i conducenti è previsto l’esame dell’alcol test, al vaglio anche alcune testimonianze.