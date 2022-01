Scontro auto-scooter ad Albisola: donna ferita

Albisola Superiore. Incidente stradale questa sera ad Albisola Superiore, nel tratto di viabilità che conduce al casello autostradale, in corso Giuseppe Mazzini.

Secondo quanto appreso, intorno alle 21 e 15, si è verificato uno scontro tra un’auto ed uno scooter, per cause ancora in via di accertamento. Nell’impatto tra i due mezzi ad avere la peggio è stata la conducente del motociclo, finita a terra sull’asfalto dopo l’urto con la vettura.

Immediati sono scattati i soccorsi, con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Verde di Albisola e dell’automedica del 118: dopo le prime cure da parte dei sanitari, la donna è stata trasportata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Stando a quanto riferito, nonostante alcuni traumi e ferite, le sue condizioni non sono gravi.

Resta da appurare l’esatta dinamica del sinistro stradale.