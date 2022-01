Scomparsa di David Sassoli, il cordoglio della politica: “Esempio di impegno al servizio della democrazia, ci mancherai”

Liguria. Si stanno moltiplicando i messaggi di cordoglio e le testimonianze di amicizia da parte di rappresentanti del mondo politico europeo, nazionale e ligure nei confronti del presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, scomparso questa notte.

Il capodelegazione PD al Parlamento Europeo Brando Benifei scrive su Facebook: “È un dolore enorme che può capire solo chi ti ha conosciuto, ti ha voluto bene e chi come me ha vissuto la nostra esperienza insieme per quasi otto anni. Non posso e non voglio crederci ma dovremo farlo, non so quante lacrime ci vorranno. Grazie di tutto David, non so come faremo”.

Renata Briano, ex europarlamentare, dice: “Ciao David! Mancherai a tutti noi con il tuo stile, la tua riservatezza e il tuo impegno. L’Europa e l’Italia perdono un uomo che credeva nella politica nella sua accezione più nobile, che ha combattuto a favore delle persone più deboli e indifese, contro le ingiustizie, le discriminazioni, le falsità. Personalmente ho imparato tanto da te nel nostro lavoro al Parlamento Europeo. E te ne sono grata. Non lo dimenticherò mai. Il tuo sorriso rimarrà nei nostri cuori”.

Il presidente della commissione per le politiche dell’Ue alla Camera Sergio Battelli scrive sui suoi canali: “Se ne va un grande Presidente, un italiano perbene, un europeista convinto e appassionato, un giornalista acuto. La sua scomparsa è una notizia davvero tragica che mi sconvolge. Ciao David”.

Profondo cordoglio da parte del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e di tutta la giunta per la scomparsa del presidente del Parlamento europeo David Sassoli. “Le istituzioni italiane ed europee perdono un rappresentante appassionato e generoso – afferma Toti – una persona perbene che ha sempre creduto nei valori del nostro Paese e dell’Unione. Esprimiamo a nome di tutti i liguri vicinanza alla famiglia e ai figli in questo momento di grande dolore”.

Il presidente della Regione Giovanni Toti ha aggiunto: “Addio a David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, giornalista, soprattutto persona perbene. Mancherà a questo Paese. Un pensiero alla sua famiglia e ai suoi figli in questo giorno di dolore”.

Questa mattina, subito dopo avere aperto la seduta il presidente del consiglio regionale, Gianmarco Medusei ha chiesto all’assemblea di osservare un minuto di silenzio: “Credo che tutti oggi abbiamo perso un riferimento importante, autorevole, un protagonista della scena politica internazionale che ha dato molto lustro al nostro Paese fra i partener europei – ha esordito Medusei – Presidente del Parlamento europeo dal 2019, David Sassoli ha fatto dei valori della libertà e della tutela dei diritti umani una bandiera, insieme alla parità di genere e al cambiamento climatico”. Il presidente ha espresso alla famiglia il cordoglio del consiglio regionale.

Luca Garibaldi, capogruppo di Partito Democratico-Articolo Uno in consiglio regionale, afferma: “Con David Sassoli ci lascia un grande democratico, un europeista convinto e una persona gentile, di rara umanità. Una persona d’altri tempi, di saldi principii, pacato nei toni ma rigoroso nei valori. Ciao presidente, ti sia lieve la terra”.