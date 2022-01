Savona, ritrovato a Ventimiglia il ventitreenne scomparso dalla città della Torretta

Ventimiglia. Una fuga, la terza per il ragazzo, terminata con un lieto fine. Il savonese Federico Rossi ha fatto perdere le sue tracce e, probabilmente a bordo di un treno, si è recato nell’estremo ponente ligure, dove nel pomeriggio un gruppo di adolescenti lo ha notato mentre passeggiava sulla spiaggia in stato confusionale.

I giovani hanno subito capito che si trattava di una persona in difficoltà, lo hanno avvicinato e quando lui ha raccontato di essere fuggito da un ospedale savonese dove era ricoverato lo hanno accompagnato in stazione, rivolgendosi alle forze dell’ordine e spiegando loro la necessità di intervento, prontamente presa in carico.

Non è la prima volta che Federico fa perdere le sue tracce. Lo scorso dicembre era stato ritrovato a Savona dopo vari appelli, tra cui quello alla trasmissione “Chi l’ha visto?”, mentre ad aprile la sua fuga era terminata a Nizza, oltre confine.