Savona, presunto scippatore sorpreso e aggredito prima della fuga: indagini della polizia

Savona. Episodio movimentato nel pomeriggio di oggi in piazza del Popolo a Savona, sul quale sono ancora accertamenti da parte della polizia.

Secondo quanto appreso, una persona di nazionalità italiana, sospettato di aver rubato una borsa, è stato aggredito da un gruppo di extracomunitari, che lo hanno bloccato e ferito prima che potesse fuggire.

E’ successo intorno alle 17 e 30.

Sono stati i passanti ad allertare le forze dell’ordine considerata la situazione, con l’arrivo sul posto di due pattuglie della Squadra Volanti della Questura savonese e, a supporto, anche la polizia locale, oltre ai militi della Croce Bianca e il 118 per soccorrere la persona rimasta ferita.

Il presunto scippatore ha riportato alcune contusioni, nel complesso non gravi: non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Alla fine, il presunto responsabile del furto è stato quindi preso in consegna dagli agenti e condotto in Questura: al vaglio le testimonianze e altri elementi per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti sul tentato scippo, che ha creato non poca bagarre nella piazza savonese.