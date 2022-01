Savona, mister Balleri non si accontenta: “Bisogna alzare il ritmo, al lavoro per migliorarci”

Noli. Oggi al campo sportivo di Voze è andato in scena uno dei match validi per la quattordicesima giornata del Girone B del campionato di Prima Categoria. A sfidarsi sono state Savone e Città di Cogoleto, due formazioni in lotta per obiettivi differenti tra cui effettivamente è emersa una notevole differenza di tasso tecnico. Alla fine infatti è stato addirittura 6-0 per gli Striscioni, un epilogo tennistico che ha permesso agli uomini guidati da mister David Balleri di issarsi nuovamente in testa alla classifica.

Al termine della gara non poteva dunque mancare il punto di vista del tecnico dei biancoblù, allenatore esigente il quale ha esordito dichiarando: “Oggi abbiamo mostrato un’ottima gestione del possesso palla, tuttavia avremmo dovuto alzare prima il ritmo. La rete del vantaggio e la superiorità numerica ci hanno aiutato, però dobbiamo partire sempre forte e non in modo macchinoso come è successo in occasione della sfida odierna, contro squadre più forti rischiamo di incontrare delle difficoltà”.

In seguito Balleri ha proseguito sottolineando come sia convinto del fatto che gli interpreti a sua disposizione possano sempre giocare ad un ritmo elevato, una condizione che riesce a garantire l’esaltazione delle caratteristiche migliori di gran parte dei membri della rosa degli Striscioni. “Per le prossime partite dovremmo cercare di migliorare quest’aspetto – ha continuato il tecnico – l’obiettivo durante la settimana sarà proprio quello di preparci al meglio per poter affrontare al massimo le undici finali che abbiamo davanti”.

Infine l’allenatore ha anche chiarito come, il diverbio avuto con la panchina del Città di Cogoleto, sia stato prontamente chiarito. È terminata in questa maniera l’intervista a David Balleri, allenatore del Savona pronto adesso a concentrarsi in vista della prossima gara che, in occasione del quindicesimo turno, vedrà la sua squadra impegnata contro l’ottimo Speranza guidato da mister Davide Girgenti.