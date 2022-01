Savona, mister Balleri gongola: “Ottima partita da parte nostra, a Voze ci troviamo bene”

Savona. Anno nuovo, stadio differente, stessi risultati. È stato un Savona cinico e a tratti frizzante quello sceso in campo oggi contro il Pra’ in occasione del recupero della sfida della dodicesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). Alla fine a prevalere sono stati appunti gli Strisioni guidati da mister David Balleri, tecnico il quale nel post partita si è dimostrato soddisfatto per un 4-1 che ha confermato quanto di buono aveva già potuto notare nel periodo di avvicinamento al match.

Di seguito, ecco le sue dichiarazioni: “Oggi per noi è stato un ottimo rientro. Abbiamo incontrato una squadra ben organizzata la quale sicuraemente darà del filo da torcere alle avversarie durante il campionato. Siamo stati bravi ad aprire la partita e successivamente a chiuderla quando loro sembravano poterci fare male. Siamo stati sempre sul pezzo, non posso che essere soddisfatto.”

L’allenatore del Savona ha poi continuato svelando le sensazioni derivanti da un’ulteriore modifica del campo casalingo, adesso diventato quello di Voze: “La squadra si è trovata bene qui perchè è da metà dicembre che ci alleniamo in questa struttura. Speriamo di poterci stare a lungo, ci troviamo davvero a meraviglia.”

Infine David Balleri ha concluso dichiarando di avere delle buone aspettative in vista del girone di ritorno, una parte di stagione secondo lui non in dubbio considerando anche l’enorme voglia di giocare da parte degli interpreti a sua disposizione. È terminata in questa maniera l’intervista al tecnico dei biancoblù, allenatore determinato pronto a tenere la concentrazione alta in vista del prossimo match che vedrà il Savona il 30 gennaio impegnato contro il Città di Cogoleto.