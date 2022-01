Savona. Una mattinata di festa al Prolungamento di Savona, dove Fabio Incorvaia ha regalato un’altra giornata speciale ai ragazzi diversamente abili, i suoi “campioni”. Oggi, dalle 10 alle 12:30, infatti, hanno potuto godere gratuitamente di un luna park a loro dedicato.

“Un evento raro – spiega il sette volte campione del mondo di moto d’acqua, nonché papà della Jet Ski Therapy – nella normalità, infatti, questi ragazzi non possono divertirsi con i propri fratelli salendo sulle giostre. Oggi, invece, lo hanno potuto fare. Ovviamente tutte le giostre sono state adattate per l’occasione sia a livello di velocità che di prestazioni per permettere ai miei campioni di salire anche su quelle più adrenaliniche e pericolose”.

“Con la follia si possono realizzare grandi sogni”, ripete sempre Incorvaia e proprio da questo concetto è nata anche l’idea della la sua Jet Ski Therapy (una giornata in cui porta i ragazzi sulla sua moto d’acqua), diventata ormai un appuntamento abituale sotto la Torretta.

Ma questa volta, oltre al suo staff, ad aiutarlo anche i City Angeles, i giostrai e il Comune di Savona che ha concesso l’apertura straordinaria del luna park e ha riservato per i partecipanti all’iniziativa una parte del parcheggio del Prolungamento.

“Vorrei ringraziare i giostrai che hanno aderito con tantissimo entusiasmo – afferma Incorvaia durante la manifestazione, di cui Ivg.it è media partner -, ma anche l’amministrazione comunale che ci ha permesso di realizzarla, in particolare il vicesindaco Di Padova, gli assessori Negro e Rossello. È stato bellissimo trovare questa alchimia”.

Una collaborazione, quindi, tra diverse realtà che ha avuto come unico obiettivo quello di regalare ai ragazzi diversamente abili una giornata diversa dalle altre. Cosa che avviene già a Genova da diversi anni, come racconta lo stesso Incorvaia: “Circa tre settimane fa alcune famiglie mi hanno invitato al luna park di Genova, dove era in corso questa iniziativa e subito ho pensato: ‘perché non farlo anche a Savona?’”. Si è così attivata la macchina organizzativa e in poco tempo, grazie all’entusiasmo e alla collaborazione di tutti, si è riusciti a dare vita ad una mattinata piena di gioia e divertimento.