Savona, la Rsa La Riviera diventa centro Covid a bassa intensità

Savona. A partire da oggi, sabato 22 gennaio, la Rp/Rsa La Riviera di Savona sarà centro Covid a bassa intensità. La struttura sarà dedicata ai pazienti Covid – come annunciato il 10 gennaio – per un totale di 100 posti letto.

L’iniziativa era già stata realizzata tra ottobre 2020 e giugno 2021 per “rispondere in modo concreto alle crescenti esigenze territoriali legate all’emergenza sanitaria che interessava la Regione Liguria attraverso la presa in carico di persone dimissionarie dall’ospedale ma ancora in condizione di fragilità tale da non poter rientrare al domicilio e quindi bisognose di assistenza specifica”.

“L’obiettivo resta il medesimo della prima collaborazione – dichiara La Villa – ovvero fornire supporto immediato e concreto alle infrastrutture ospedaliere nella lotta al virus, accogliendo persone che potrebbero essere dimesse ma le cui condizioni familiari o di fragilità personale non consentono di farlo nell’immediato, o per necessità assistenziali o per la necessità di avere un luogo protetto dove trascorrere un periodo di isolamento. Verrà inoltre organizzato anche un nucleo specifico per la presa in carico di persone con quadri clinici più complessi. Il nostro impegno sarà massimo anche in questa occasione, per dare il miglior contributo possibile alla comunità”.

Contemporaneamente Regione Liguria ha reso possibile l’autorizzazione al funzionamento di 50 posti della Residenza Protetta La Quiete di Spotorno – prevedendo la possibilità da parte della Struttura della presa in carico anche di quadri clinici di non autosufficienza –, per rispondere all’urgenza di trasferire i 20 ospiti attualmente presenti presso La Riviera e renderla quindi completamente disponibile a diventare Area Sanitaria Temporanea per l’accoglienza di pazienti positivi a bassa intensità.