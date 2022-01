Savona, il bilancio dopo i primi 100 giorni: “Prima urgenze, ora cominciamo ad attuare l’Agenda”

Savona. “Cominciamo ad attuare l’Agenda, lo faremo con la città senza venire meno alle responsabilità che dobbiamo assurmerci nel prendere le decisioni”, esordisce così il sindaco Marco Russo durante la presentazione delle attività che caratterizzeranno il 2022.

Dopo i primi mesi necessari per l'”assestamento e rodaggio“, l’amministrazione guidata da Marco Russo è pronta a partire con la vera e propria dell’implementazione dell’Agenda presentata durante la campagna elettorale.

Tra le questioni anche i finanziamenti del Pnrr: “Non vogliamo inseguire i bandi, ma scegliere quelli più funzionali alla nostra idea di città”.

Questo primo periodo è stato dedicato ad “affrontare gli snodi urgenti e concreti che ci interpellano“, ha detto Russo. “Al centro ci saranno le persone e i progetti”.

Oggetto dell’azione della giunta ci saranno alcune iniziative sviluppate seguendo le principali direttrici a cuore della giunta: caso pilota di protezione civile, un accordo col campus e un tavolo per il porto, incontri in quartiere, cabina di regia per pianificare le azioni relative al commercio, redazione del Pums, riqualificazione di piazza del Popolo e della Darsena.

Partiranno a febbraio gli incontri con la popolazione: il 7 febbraio a Montemoro, l’11 a Legino e successivamente Lavagnola e Zinola. Si partirà dai quartieri che hanno già manifestato l’esistenza di ascolto. E domani ci sarà un altro incontro con la presidente di Tpl Linea per la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile.

Per quanto riguarda i giovani “c’è la volontà di riattivare il tavolo dei giovani”, ha proseguito il vice sindaco Elisa Di Padova.