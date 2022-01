Savona, esposto di Santi: “Il giardino di piazza Maestri dell’Artigianato nel degrado”

Savona. Pietro Santi, consigliere comunale di minoranza di Savona, ha presentato un’esposto chiedendo alla maggioranza del sindaco Marco Russo “di intraprendere ogni iniziativa consona a ristabilire il decoro e l’igiene nel parco urbano” di piazza Maestri dell’Artigianato.

Secondo Santi, in quest’area “da tempo stazionano persone senza fissa dimora utilizzando tali spazi come abituale residenza dove consumare i pasti, trascorrere le giornate e come servizi igienici”.

“Questi comportamenti ledono fortemente il decoro del quartiere e creano grave disagio ai cittadini che risiedono nei palazzi adiacenti, come è ampiamente dimostrato dalle fotografie, nelle quali si possono vedere cumoli di rifiuti abbandonati che degradano in maniera pesante l’intera area verde rendendo impossibile la frequentazione e la fruizione agli stessi”.

Da qui la decisione di presentare l’esposto, indirizzato all’ufficio ambiente e alla polizia locale di Savona, chiedendo “a chi è preposto alla sicurezza e al decoro urbano” di agire per rimediare alla situazione.