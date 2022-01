Savona, dopo due anni di stop torna la storica manifestazione “E Sejann-e cunviviali”

Savona. Dopo due anni di interruzione, l’associazione A Campanassa ha voluto trasmettere alla città “un segno di speranza e di buon auspicio per il futuro” e, facendo assegnamento sul positivo andamento della pandemia, ha promosso una ormai storica manifestazione, sempre molto gradita ai soci e ai savonesi: “E Sejann-e cunviviali”.

Il Consiglio Grande ha deciso di proporre ai ristoratori partecipanti di preparare, nelle serate indicate nel programma allegato, un piatto tipicamente ligure: “verdüe pinn-e, purpetùn, turta pasqualinn-a”, con lo scopo di offrire al pubblico un’occasione per ritrovarsi in serenità, mantenendo vive le nostre antiche tradizioni culinarie.

Il primo periodo delle “Sejann-e” avrà inizio il primo febbraio per terminare il primo marzo; la manifestazione sarà sospesa per tutto il periodo della Quaresima, per riprendere il 19 aprile e terminare il 19 giugno 2022.

Gli ingressi nei ristoranti saranno regolamentati secondo le normative anti Covid19, vigenti al momento dello svolgimento delle “Sejann-e”, sia per gli adulti, sia per i ragazzi e i bambini.

La prenotazione è obbligatoria. A Campanassa “ringrazia calorosamente tutti i ristoratori che hanno partecipato, permettendo la realizzazione della manifestazione”.