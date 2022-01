Savona, capigruppo di maggioranza a confronto: “Energia e entusiasmo per raggiungere obiettivi prefissati”

Savona. “Nei giorni scorsi si è svolta una riunone di maggioranza convocata dal sindaco Marco Russo tesa ad illustrare il lavoro svolto fino ad oggi dalla giunta e a programmare l’attività dei prossimi mesi. Come previsto dal programma dell’Agenda e anticipato nel corso della campagna elettorale, tale lavoro sarà incentrato sulla valorizzazione del Consiglio comunale, che si affiancherà a quello della Giunta e degli assessori, e sulla partecipazione dei cittadini e delle diverse realtà associative del nostro territorio. Un’impostazione apprezzata e condivisa da tutte e tutti”. Lo dichiarano, in una nota, i capigruppo in consiglio comunale a Savona Alessandra Gemelli (PD-Articolo Uno), Marco Lima (Patto per Savona), Marco Pozzo (RiformiAmo Savona) e Marco Ravera (Sinistra per Savona).

“Non mancano né energia né entusiasmo né tantomeno condivisione sia sui temi prioritari da affrontare sia sulle modalità da adottare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati – spiegano -. Di certo non turbano alcune prese di posizione dell’opposizione che denotano grande debolezza e fanno emergere ancora una volta le differenze con la precedente amministrazione bocciata dai savonesi. I cittadini meritano trasparenza su quello che c’è e sul molto che non c’è, aldilà di ogni rivendicazione politica che lascia davvero il tempo che trova”.

“In questa fase complessa e ricca di potenzialità, siamo tutti al lavoro per non perdere occasioni importanti e per dare alla città una progettualità di qualità che abbia ricadute forti sulla nostra Savona e che lasceremo alla fine del nostro mandato” concludono.