Sara Meloni domina il Roccolo Cross Country

Borghetto Santo Spirito. Nella giornata odierna, domenica 23 gennaio, è andato in scena il 3° Roccolo Cross Country a Canegrate, in Lombardia, che ha dato inizio all’11ª edizione del circuito di corse campestri Trofeo Cross Per Tutti 2022.

Si è trattato della prima delle sei prove in programma; sei tappe per sfidare a viso aperto il freddo, il fango e la fatica.

La gara di oggi prevedeva un percorso che si sviluppava tra ampie zone pianeggianti in erba ed un tratto boscoso piuttosto tortuoso, ricco di saliscendi e insidie, ed ha visto circa 1.500 atleti iscritti in rappresentanza di oltre duecento società provenienti da tutta la Lombardia e non solo. Ai nastri di partenza, infatti, c’era anche Sara Meloni, piccola ma talentuosa atleta del Team Endurance di Borghetto Santo Spirito

Sara ha gareggiato nella prova riservata alla categoria Under 10, sulla distanza breve e pertanto molto veloce di 800 metri. Non si è fatta sfuggire la vittoria, salendo sul primo gradino del podio, distanziando nettamente le avversarie.

Sara Meloni al traguardo