Sanità, Tomatis (Fdi) a De Vincenzi: “No a competizioni, ma Pietra vuole un ps integrato con Albenga?”

Albenga/Pietra Ligure. “Bene ha fatto il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi a chiarire che la competizione tra ospedali è dannosa per il territorio. Ma come capogruppo di Fratelli d’Italia chiedo che chiarisca se Albenga necessita o meno di un pronto soccorso integrato con il Dea di Pietra Ligure”.

Il consigliere comunale di Fdi Roberto Tomatis risponde alle dichiarazioni del primo cittadino di Pietra Ligure che pochi giorni aveva invitato il collega di Albenga ad evitare qualsiasi campanilismo, sottolineando come fosse necessario per i due presidi “sviluppare un progetto di specializzazione, sinergia, interazione e complementarietà in grado di diventare punto di riferimento per tutto il territorio e garantirgli servizi ed eccellenze”.

Ad Albenga intanto Fdi e Pd hanno sottoscritto un ordine del giorno per chiedere al governatore nonché assessore regionale alla Sanità Giovanni Toti di valutare l’opportunità di raddoppiare l’ospedale Santa Maria di Misericordia e di aprire un vero pronto soccorso. Un servizio, che secondo Roberto Tomatis – “risulta fondamentale per rispondere alle esigenze di un territorio molto vasto che abbraccia tantissimi comuni costieri, ma anche della bassa valle Arroscia spingendosi fino a Pieve di Teco”.

Proprio il capogruppo di Fratelli d’Italia, in più occasioni, ha sottolineato l’importanza per Albenga e il comprensorio “di avere un ospedale efficiente dotato di un pronto soccorso con medici e infermieri in servizio 24 ore su 24. Impensabile – sostiene Tomatis – far ricadere sui servizi territoriali le urgenze viste le condizioni infrastrutturali a cominciare dall’Aurelia e dall’autostrada”.