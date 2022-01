Sanità, Ciangherotti (Fi) vs sindaco di Albenga: “Riccardo Tomatis ha fallito”

Albenga. “Finalmente un amministratore credibile come Marco Melgrati ha preso in mano il boccino per riparlare e, speriamo, risolvere, una volta per tutte il problema della Sanità tra Regione ed Albenga. Un problema che il sindaco di Albenga, il medico di base e manager della Sanità privata Riccardo Tomatis, non ha saputo, per incapacità, inadeguatezza, ma forse anche per conflitto di interessi, affrontare in maniera favorevole per la collettività”.

Inizia così l’ennesimo, duro attacco di Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale ad Albenga, al sindaco Riccardo Tomatis in tema di sanità.

“Vorrei chiedere a Riccardo Tomatis, – ha proseguito, – dove era, lui e la sua maggioranza, quando Marco Melgrati, in Regione, combatteva per non far chiudere di notte il Punto di primo intervento e ancora prima contro il declassamento del Pronto soccorso. Il Presidente Di Stilo non dimentichi mai che grazie alle battaglie di Marco Melgrati, nonostante sia di centrodestra, il reparto di Emodinamica di Santa Corona ha riaperto 24 su 24 e salva ogni giorno delle vite in caso di infarto con grande professionalità e autentica dedizione degli operatori sanitari in corsia”.

“E sempre lui, Marco Melgrati, nonostante la sua appartenenza politica, ha sempre combattuto per la salvaguardia della sanità pubblica, diversamente da altri consiglieri regionali in carica che essendo espressione di un altro territorio non si sono mai preoccupati dell’ospedale di Albenga. Il Sindaco Riccardo Tomatis, purtroppo, ha commesso il peccato originale di aver accolto con soddisfazione l’ambulatorio a pagamento codici bianchi a favore della categoria di cui fa parte, rivendicando addirittura la primogenitura della proposta poi attuata dalla Regione e, per questo motivo, ha perso ogni tipo di autorevolezza, se mai l’avesse avuta, sui sindaci del territorio”, ha aggiunto ancora.

“Marco Melgrati, sindaco di centrodestra, oggi ha le carte da giocare per riunire i sindaci del Ponente e andare, con una sola voce, ad affrontare la Regione e il presidente Toti. Noi ci fidiamo di un rappresentante di centrodestra per sostenere la rinascita dell’Ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga. Noi di Forza Italia ci siamo, il sindaco Tomatis un po’ meno”, ha concluso Ciangherotti.