Sanità, Ciangherotti: “Disabile con figlia invalida costretta a recarsi in ospedale per la riabilitazione. Una vergogna”

Albenga. “Mette i brividi ripercorrere le vicissitudini di una cittadina albenganese di 77 anni costretta da Asl2 a recarsi in ospedale per proseguire il percorso riabilitativo obbligandola a lasciare da sola a casa la figlia invalida che soffre di una grave insufficienza respiratoria cronica. Siamo di fronte ad una pagina vergognosa della nostra sanità locale“. Lo afferma il consigliere comunale ingauno di Forza Italia Eraldo Ciangherotti riportando il racconto di una donna che ha deciso di affidare ai social un doloroso sfogo.

“La 77enne – racconta Ciangherotti – era stata operata alla schiena il 20 dicembre dello scorso anno presso l’ospedale Galezzi di Milano. In seguito era stata ricoverata presso il centro di riabilitazione ‘Le Terrazze’ di Cunardo e dismessa l’11 gennaio scorso con la raccomandazione da parte dei medici di proseguire la riabilitazione a domicilio. Dopo un primo trattamento domiciliare – spiega Ciangherotti -, la donna è stata completamente abbandonata dall’Asl, che il giorno dopo le ha comunicato che avrebbe dovuto recarsi in ospedale per proseguire la riabilitazione. Una richiesta folle e inconcepibile”.

“Stiamo parlando di una donna di 77 anni disabile al 100% che vive a casa con una figlia invalida al 100% in carrozzina, che soffre di una grave insufficienza respiratoria cronica – sottolinea il consigliere forzista -. Ma come si può anche solo pensare di chiedere ad una persona in queste condizioni di recarsi in ospedale per ricevere delle cure lasciando la figlia a casa da sola? Per non parlare del rischio per la donna di contrarre il Covid in ospedale. Una circostanza che, in caso di contagio, potrebbe risultare fatale anche per la figlia”.

“La 77enne ha manifestato sui social tutto il suo sconforto e ha fatto sapere di voler denunciare ‘una situazione di pura ingiustizia’”, queste le sue parole riportate dal consigliere comunale ingauno. Le fa eco l’esponente forzista albenganese: “Se questo è il modello di sanità che ha in mente l’assessore regionale Giovanni Toti – conclude Ciangherotti -, non c’è da stupirsi del fatto che poi i cittadini decidano di andare a farsi curare altrove. Quello che ha dovuto subire questa donna, che peraltro ha ancora difficoltà a camminare, è una situazione intollerabile. Un’altra brutta pagina che purtroppo ci dà una triste conferma. Nonostante gli annunci e le promesse del governatore ligure, la Sanità locale è sempre di più allo sbando“.