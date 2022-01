San Sebastiano, i numeri del 2021 della polizia locale di Carcare: “Spiccano i controlli Covid”

Carcare. Nella Chiesa dei Padri Scolopi, alla presenza delle autorità locali e provinciali, è stata celebrata la ricorrenza del Santo Patrono della Polizia Locale con una messa, officiata Parroco Padre Italo Levo, che ha sottolineato l’attualità della figura di San Sebastiano e del suo martirio nella difesa delle proprie convinzioni cristiane e nel coraggio di esporsi per esse.

Presenti il Vice-Prefetto Martina Anatriello, il sindaco Christian De Vecchi, il sindaco di Millesimo Aldo Piccalli, ii rappresentanti dei Corpi di Polizia Locale di Millesimo e Pallare, il Comandante della Guardia di Finanza di Cairo Montenotte, il Comandante della scuola di Polizia Penitenziaria di Cairo Montenotte, il Comandante della Polizia Stradale.

“Un anno di crescita anche segnato dall’emergenza pandemica. Sotto questa egida è trascorso il 2021 per il Comando della Polizia locale di Carcare che nel giorno in cui si festeggia san Sebastiano, protettore della Polizia locale, rende noti i dati dell’attività di prevenzione svolta sul territorio – commentano dalla polizia locale di Carcare -. In occasione di San Sebastiano, patrono della Polizia locale il Sindaco, a nome di tutta l’Amministrazione e della comunità, ha ringraziato gli operatori della Polizia Locale che ogni giorno sono in prima linea per la sicurezza di tutti i cittadini. Un lavoro di squadra che è portato avanti insieme a tutte le forze dell’ordine, coordinate dalla Prefettura, a garanzia del bene collettivo e della sicurezza, che deve far crescere il senso di fiducia dei cittadini verso le Istituzioni”.

“Occorre analizzare i dati con uno sguardo differente rispetto agli anni passati – ha detto il Comandante Luca Pignone, dati che, da un lato, parlano di un incremento dei servizi che siamo chiamati a svolgere, quindi di forte impegno davanti agli scenari che sono mutati, a causa della pandemia, cercando comunque di mantenere un certo equilibrio, garantendo un servizio costante a garanzia delle fasce di popolazione più deboli ed esposte alle insidie del covid”.

“Nei numeri del resoconto dell’attività del 2021 – conclude Pignone -, spiccano infatti quelli legati all’emergenza sanitaria: dal 1° gennaio al 31 dicembre 314 sono state le persone controllate (12 quelle sanzionate per mancanza del Green Pass) e 557 le persone controllate nell’ambito dei locali di somministrazione di alimenti e bevande e degli autobus di linea TPL, 33 esercizi commerciali verificati di cui 1 sanzionato”.