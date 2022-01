Sampdoria, l’ex tecnico del Savona Felice Tufano in panchina contro la Juventus

Genova. Siamo stati buoni profeti, ieri, nel consigliare ad Osti & Co. di guardarsi in casa, in caso di esonero di D’Aversa (puntualmente avvenuto), suggerendo il nome di Felice Tufano come ‘capitano’ in grado, a nostro modesto parere, di portare la ‘barca Sampdoria in porto’ (leggi salvezza).

La possibilità di attingere alla cassa, per ottenere il ritorno di mister Giampaolo e la disponibilità di quest’ultimo ad accettare un ingaggio semestrale, con una opzione di rinnovo (a cifre ridotte e solo in caso di salvezza), di fatto stanno per far approdare sul ponte di comando del veliero blucerchiato, il tecnico nato a Bellinzona… però con somma nostra soddisfazione, a quanto pare, sulla panchina della Samp che domani sera affronterà la Juventus, all’Allianz Stadium di Torino, ci sarà il mister della Primavera ,l’ex tecnico del Savona, Felice Tufano, a conferma che anche la società lo ritiene all’altezza di gestire la rosa della prima squadra, come del resto ha fatto oggi nella rifinitura di Bogliasco, coadiuvato da Angelo Palombo, dai preparatori Massimo Catalano e Umberto Borino, dall’analista Sergio Spalla e dai preparatori dei portieri Fabrizio Lorieri e Daniele Battara