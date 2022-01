Rissa in Darsena, chiuso per motivi di sicurezza “Il semaforo”: locale “spento” per 10 giorni

Savona. Per motivi di ordine e sicurezza pubblica il questore della Provincia di Savona, Alessandra Simone, ha fatto chiudere per 10 giorni l’esercizio commerciale “Il semaforo” che si trova di fronte al luogo dove è avvenuta la rissa in Darsena.

Il provvedimento è dovuto al violento episodio di “malamovida” che si è verificato nella notte tra sabato e domenica scorsa nell’area della vecchia Darsena del porto. Alcuni avventori, ripresi dalle telecamere di sicurezza, hanno infatti preso parte a una rissa avvenuta per motivi di viabilità, proprio all’esterno del citato locale.

Otto dei partecipanti all’episodio criminale sono stati identificati e denunciati nei giorni scorsi dai poliziotti della Squadra Mobile. Il locale era già stato oggetto di analogo provvedimento per aver somministrato bevande alcoliche a minorenni.

“Si tratta di un altro provvedimento di prevenzione per garantire la sicurezza e la vivibilità della Darsena in qualsiasi orario” affermano dalla Questura di Savona. I residenti della zona si dichiarano infatti stufi di assistere a pochi passi dalla propria abitazione a episodi come questi.