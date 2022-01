Rissa in Darsena: 4 Daspo e 8 giovani denunciati, c’è anche un minorenne

Savona. Otto persone sono denunciate in stato libertà per rissa, tra i 18 e i 29 anni, eccetto un minorenne (17 anni), 4 uomini e 4 donne, per aver partecipato attivamente alla violenta rissa in Darsena nella notte tra il 15 e il 16 gennaio.

Uno degli otto indagati è stato segnalato anche con le accuse di minacce, lesioni e percosse. Il Questore della Provincia di Savona ha avviato l’istruttoria volta all’emissione di quattro Daspo Urbano nei confronti di quattro degli otto indagati. A loro sarà vietato entrare nel perimetro stabilito dal provvedimento e frequentare i locali pubblici compresi nell’area. E’ previsto per 2 anni e la violazione è un reato punito con la reclusione e una multa che va da un minimo di ottomila euro ad un massimo di ventimila.

Il casus belli è stata una manovra azzardata da parte di un’auto che ha scontrato un pedone in via del Molo. Il passeggero di una Bmw, che transitava in via del Molo a velocità sostenuta e diretta verso via Chiodo, ha sentito un urto ed è sceso per verificare cosa fosse successo. Nel frattempo la vettura ha fatto retromarcia per andare a recuperare il passeggero ed ha urtato lievemente una persona. Da qui è nata la discussione, poi sfociata in violenta rissa che ha coinvolto più persone.

Il dirigente della squadra mobile Rosalba Garello ha ricordato che i controlli sono frequenti in quella zona e l’attenzione è massima: “L’obiettivo è permettere ai cittadini di vivere la Darsena e ai commercianti di lavorare seneramente“.

Per trovare i responsabili sono state accuratamente esaminate le immagini delle videocamere dell’autorità porturale, della polizia municipale e un video amatoriale girato da un giovane che si trovava sul posto: “Voglio ringraziare l’autore del video, ha dimostrato in maniera tangibile cosa significa sicurezza partecipata“, ha detto Garello.

L’episodio ha scatenato la rabbia dei commercianti che hanno chiesto un presidio fisso delle forze dell’ordine al fine di prevenire queste situazioni. L’aspettativa è stata disattesa. Ieri, durante la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, è stato stabilito che “questi fatti non si verificano frequentemente” e i controlli sono già sufficienti.”La risposta è stata calibrata sulle esigenze“, ha ribadito oggi il questore di Savona Alessandra Simone. I controlli da parte delle forze dell’ordine nella zona sono già previsti: proprio quella sera era finito da poco il servizio antidroga della squadra mobile con l’ausilio dell’unità cinofila.

Si valuterà, invece, l’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza e, se sarà necessario, sarà richiesta la collaborazione dei residenti per favorire l’attività della polizia.

Le indagini proseguiranno e potrebbe esserci l’adozione di altri provvedimenti ammministrativi – ha spiegato il questore – “nell’ottica della massima prevenzione”.